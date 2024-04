Jhonny Rivera compuso canción inspirada en Nataly Umaña y Alejandro Estrada

Esto no solo causó revuelo en las redes sociales, sino que también inspiró al cantante Jhonny Rivera a componer una canción que refleja los buenos deseos de Estrada hacía Umaña a pesar de haberle sido infiel.

Por eso, el cantante de música popular lo inspiró las palabras del cucuteño Estrada al momento de terminar su relación de 12 años con Umaña.

“Cuando él entró a La casa de los famosos, yo me quedé admirando a este man, por la decencia, por el tacto y porque otra persona pudo reaccionar diferente, pero él fue un caballero. Cuando le dijo que él no retiraba los buenos deseos hacia ella, a pesar de todo siempre le deseaba lo mejor porque se lo merecía”, dijo.

En un video que Rivera publicó en sus redes sociales, explicó que la melodía y letras surgieron espontáneamente, culminando en una obra que simboliza el perdón y el deseo de bienestar a pesar del dolor.

“Me acosté a dormir y me desperté con una canción en la cabeza, literal, me desperté con esa temática de mis buenos deseos para ti, me rondó tanto que me senté y la escribí de principio a fin”, destacó el cantante.

Igualmente, aclaró que le gustó mucho su composición, pero sentía que no podría lanzarla por respeto a la pareja involucrada.