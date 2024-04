‘La costilla de Eva’, creada por barranquillero, va por su India Catalina

Con la firme misión de poner en lucha a la diversidad sexual y a la religión, el guionista, actor y director barranquillero James Camargo De Alba creó la controvertida serie ‘La costilla de Eva’ con la que logró ser nominado a los Premios India Catalina que se celebran este jueves en Cartagena en medio de la edición 63 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

Con una historia que va de un grupo de jóvenes de aproximadamente 17 años que están en pleno descubrimiento de su sexualidad al mismo tiempo que en la ciudad hay un asesino serial que está matando a personas diversas porque se cree un enviado de Dios y quiere limpiar la ciudad antes de la segunda venida de Jesús, Camargo De Alba busca dar un discurso en el que la libertad de amar y decidir sea lo primordial, sin importar sesgos religiosos ante otras perspectivas de vida.

“Para mí esa historia es más que todo como una voz de aliento, como un aliciente para todos esos adolescentes y todas esas personas, adolescentes presentes o los que alguna vez fuimos adolescentes y que sentimos que era todo muy oscuro y que no teníamos una luz al final del camino o que no había salida a nuestros problemas. Mi intención es decirles que sí hay, que por más oscuro, gris o fuerte que parezcan las cosas que nos suceden siempre hay al final una manera de salir a flote, de salir bien librado”, dice el creador de la serie a EL HERALDO.

Y es que gracias a ese poderoso guion es que recibió la nominación a Mejor libreto de ficción, compitiendo al lado de nombres como el experimentado Dago García. Además, el protagonista, el actor Gefferson Truyol, recibió una postulación a Mejor talento juvenil.

“Esta nominación la recibo de la manera más grata posible. Para mí fue una sorpresa, es la primera serie que escribo. Yo estudié en la Universidad del Atlántico, estudié Arte Dramático y bueno, es para mí una sorpresa que es la primera. Ya he escrito varios cortometrajes, también me he ganado varios premios de guión de largometraje con el FDC pero esa es la primera serie que escribo y que se lleva a la pantalla sea nominada”, dice con orgullo.