“Queremos recuperar el teatro en Barranquilla”: Ismael Barrios

Este proyecto cultural y artístico, es patrocinado por Ismael Barrios y su esposa Indira Viaña, quienes están interesados en vender las boletas de las obras, y no en ser patrocinados. Ismael expresó que ese es el objetivo principal.

“Nosotros no queremos patrocinios de ninguna empresa, no está demás algunas colaboraciones, pero lo que nos interesa es que nos compres nuestras boletas. Entre mi esposa y yo, haremos todo lo posible para realizar estas obras de teatro, y quiero agradecer a la prensa porque sin ustedes, esto no sería posible. Por esta razón, regalaremos a todos los medios presentes, boletas para que que vayan a este evento”, dijo Ismael.

El actor, también contó que no hay grandes ganancias de estos eventos, pero que lo más importante para él, es el amor a la actuación y la recuperación de la cultura teatral.

Por último, la representante de la Universidad del Atlántico Erika Sarmiento, dijo algunas palabras de apoyo para el proyecto.

“Ponemos a disposición nuestro centro cultural y nuestro teatro para que se hagan estas obras tan maravillosas, que aportarán a la recuperación del teatro en Barranquilla. Estamos muy contentos de trabajar con Ismael”, anotó.