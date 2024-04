¿Existe derecho a no trabajar cuando se decreta día cívico?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó sobre la implementación de un día cívico a nivel nacional, programado para el viernes 19 de abril, como respuesta a la crisis climática que afecta principalmente a Bogotá y otras ciudades del país.

También puede leer: Este viernes 19 de abril, día cívico en el país para ahorrar agua y energía

"Mañana queremos decretar un día cívico en Colombia para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible y podamos guardar una energía que necesitamos para los próximos días y para que la gente disminuya, en lo que se pueda, el consumo de agua en las grandes ciudades, no para que no se tome agua, sino para que la tomemos en un lugar diferente y podamos lograr que, marginalmente, puedan subir los embalses", expresó el mandatario.

El propósito principal de esta medida es reducir el consumo de recursos como la energía eléctrica y el agua, con el fin de preservarlos y contribuir al aumento de los niveles de los embalses, en un intento por mitigar los efectos de la crisis climática en el país.