“Retiro mis promesas”: Alejandro Estrada terminó con Nataly Umaña en vivo

“Has dicho que lo nuestro, pues ya no tiene nada, perfecto, no pasa nada, está muy bien. Solo digo que no fue la forma. Me vengo a ser a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado y vengo a eso, a esta casa, a enfrentarme, a decir esto, a decirle a todo el público en Colombia, los que me han apoyado, los que no, los que te apoyan, los que no, que no lo hago por lo que muchos piensan en el país.

Simplemente, lo hago porque siempre tuve presente que lo que tú y yo vivimos estaba construido bajo algo sólido y verdadero”, agregó.

Nataly Umaña siendo felicitada por su ex Alejandro Estrada por ser infiel a 12 años de matrimonio. Knockout para las infieles. Que peinada tan elegante.....#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCo pic.twitter.com/NeGSkJwFfB — Don Negrito Sonik (@NegroSonik90) March 11, 2024

Por último, el actor se despidió de Umaña con un beso en la mejilla. “Gracias por todo. Gracias. De verdad, gracias. Sé feliz. Sé muy feliz, ¿vale? Y ojalá esto, esto que está sucediendo en esta casa, por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. Chao. Hasta siempre. Hasta nunca”, concluyó.