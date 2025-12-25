La protagonista de la oscarizada película soviética ‘Moscú no cree en lágrimas’, Vera Alentova, ha muerto a los 83 años, según informó este jueves el Teatro Pushkin.

“El dolor es ilimitado”, señala el comunicado, que recuerda que la actriz trabajó en ese teatro moscovita durante los últimos 60 años.

La capilla ardiente se instalará en el mismo teatro, añadió la nota.

Alentova protagonizó numerosos largometrajes, aunque el que permitió su salto a la fama fue ‘Moscú no cree en las lágrimas’, galardonado con el Óscar en 1981, la tercera cinta soviética premiada como mejor película extranjera.

Nacida en 1942, debutó en el cine en 1965 con ‘Días de verano’ y a lo largo de su carrera participó en una treintena de películas.

En los últimos años de su vida se dedicó a participar en series de televisión, publicó una autobiografía y también impartía clases de actuación.

La actriz sufrió un duro revés hace cuatro años con la muerte de su marido y director de la película premiada con el Óscar, Vladímir Menshov, a causa del coronavirus.