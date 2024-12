La generadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano una vez más está en el ojo del huracán por unas declaraciones sobre su anterior relación con el streamer antioqueño, Westcol. Y es que recientemente, la ‘influencer’ publicó un extenso video en sus redes sociales, donde contaba a detalle una serie de incidentes vividos con su expareja.

En el video, que dura más de 10 minutos, publicado en su cuenta de Instagram, Aida Victoria reveló varios secretos de su anterior noviazgo con Luis Villa, más conocido como Westcol, esto como represalia a los ataques constantes que le hace el paisa sobre su amorío, en Twitch.

La hija de la excongresista Aida Merlano, quien paga una condena por fraude electoral, tildó a su exnovio de “inmaduro” y “niño”; pero además aseguró que tenía la capacidad “para dañar la actual relación de Westcol”, con todos sus secretos.

“Escribirle a la pareja de tu ex no está bien, y mientras tú juegas a desestabilizar mi relación, yo te puedo volver mierd (...) la tuya, y me dé por enviarle este pedacito de chat, ¿tú te acuerdas de esto?, y yo le diga que resulta que cuando terminó conmigo y estaba empezando las cosas contigo, me hablaba mal de ti”, añadió la creadora de contenido.

Aida Victoria aseguró que tiene pruebas, específicamente un audio, que delatarían a Westcol cuando “hablaba mal” de su novia, y que podrían dañar su actual relación. Incluso muestra parte del audio en su celular, advirtiéndole que prácticamente no se meta con ella, ni en su relación con el empresario.

“Igual por la forma en la que te cagast (...) cuando mi marido te escribió, yo creo que te diste cuenta de que a él tampoco le hacen gracia esos chistes y que tú le dijiste que por favor la paz, que no te gustaban esas inmadureces y él te perdonó, pero yo no”, agregó Merlano.

Ahora, un nuevo incidente enfrenta la barranquillera, pues denunció que la filtración de su número de teléfono, un hecho que atribuye a los seguidores de su exnovio. De acuerdo con Merlano, esta situación se ha convertido en una verdadera “pesadilla”, ya que ha recibido decenas de llamadas y mensajes no deseados.

Por su parte, Westcol reaccionó a las declaraciones de la empresaria durante una transmisión en vivo. En ese momento, el antioqueño reconoció algunos de los puntos expuestos en el video de más de 10 minutos.

Los enfrentamientos virtuales entre la expareja continuaron con la filtración del número de Aida Merlano, quien manifestó que no cambiará de número de telefónico, pero que a una persona para bloquear a las personas que la acosan.

“Estoy viviendo un infierno, los seguidores de mi ex filtraron mi número, un número que a mí me encanta. Le hablaron a la empresa de telefonía que, de hecho, tiene bastantes cositas que deberían modificar y les dieron mi número (...) Mira, a mí, mi número me encanta, no lo voy a cambiar, horita contrato a una persona, le entrego mi teléfono y lo pongo a que bloquee gente, yo no tengo problema. A mí me han querido meter presa, mi mamá se voló de una cárcel, me parqueaban motos de frente, me han puesto pistolas en la espalda, o sea, a mí esas cosas no me azaran”, dijo a través de una historia de Instagram.