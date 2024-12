Durante su gira musical, Greeicy Rendón sufrió un mareo que llevó a que se cayera, pero no pasó a mayores y ya se recupera.

¿Por qué Martina ‘La Peligrosa’ llamó “cizañera” a Claudia Bahamón en ‘Masterchef Celebrity’?

Aprenda a cocinar camarones apanados con pan rallado, pimienta y huevos

Poncho Zuleta criticó las nuevas canciones de vallenato: “no hay derecho a que se degenere una cultura”

La cantante contó los detalles en su cuenta de Instagram y el presentador del programa ‘La corona TV’, Ariel Osorio, narró el suceso.

“A través de sus redes sociales, la artista reveló que se levantó, sintió un pequeño mareo y se cayó. Pero eso no es todo: aseguró que estuvo a punto de golpearse gravemente la cabeza contra una pared de cemento”, dijo el comunicador.

Greeicy explicó que de un momento a otro se sintió débil y perdió la visión mientras se caía. Pero aunque se cayó no se golpeó muy duro.

“Estaba medio consciente, pero inconsciente. Sentí cuando caía, pero no sé si después quedé en el piso por unos segundos o si me levanté enseguida. Ese fragmento no lo recuerdo”, contó.

Alejandro Palacio presenta ‘Vallehits’, una sesión musical para gozar en Fin de Año y Carnavales

Ella reflexionó que pudo haberse golpeado porque en la zona donde se desmayó había muchas esquinas con cemento donde se hubiese maltratado.

“Cuando me levanté, vi con qué me golpeé y noté todas las esquinas de cemento que tenía cerca. Pensé: Siempre esa línea delgada entre que algo pueda ser muy grave o solo quede en esto’”, detalló.

Igualmente, Rendón sigue su gira por Latinoamérica, que inició el 16 de noviembre en Santa Cruz, Bolivia, y finalizará el 7 de diciembre en San Salvador, El Salvador.