Britney Spears ya había advertido que tenía la idea de mudarse a México. Lo había hecho en una publicación en su cuenta de instagram. Al parecer no era solo una idea, sino una promesa.

El pasado 12 de noviembre, en una publicación que posteriormente eliminó, la cantante describió una experiencia de un viaje que realizó a dicho país. Al parecer le encantó si ida a dicha nación por una vacaciones que hizo en mayo.

“Mi casa es preciosa, pero soy una persona completamente diferente estando lejos de casa. Lloro cada vez que me voy de allí y es lo más gracioso. Es un lugar tan pequeño, pero era la primera vez que me quedaba dos semanas. De hecho, me quedé en casa y no estaba nada contenta de irme”, se leyó en una publicación que compartió en ese momento.

Esa publicación fue justo un día después de que la también actriz se reuniera, supuestamente, con su hijo Jayden, quien ya cuenta con 18 años y cuyo padre es Kevin Federline.

Así las cosas, Spears finalmente se mudó a México. Ella misma lo anunció en su cuenta de instagram.

¿La razón? Aparentemente para alejarse de la vida pública, es decir, de los paparazzi.

“Realmente me duele un poco que los paparazzi hagan que mi cara parezca que estoy usando una máscara blanca de Jason. Ni siquiera se parece a mí”, mencionó Britney en un video compartido el 2 de diciembre.

Agregó que los paparazzi “siempre han sido increíblemente crueles con ella” y que aunque sabe que “no es perfecta”, asegura que la forma en que la tratan es “extremadamente mala y cruel… Y es por eso que me mudé a México”.

Según la revista People, Britney fue vista aterrizando en Cabo San Lucas el 2 de diciembre. “Britney se regaló unas vacaciones divertidas para su cumpleaños. Le encanta México”, se lee en un artículo del portal.