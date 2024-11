Los fanáticos del reality ‘La casa de los famosos’ están atentos a todos los detalles de su nueva versión, que llegará cargadas grandes emociones y nuevos personajes. En los últimos días se han conocido quienes serán los participantes que estarán habitando la controvertida casa, para mostrar todo su talento y ganarse el cariño del público.

Leer más: Estos son los restaurantes participantes en Sushi Master 2024 de Barranquilla

En total serán 50 cámaras y micrófonos los que captarán cada momento dentro de la vivienda para así mostrarles a los televidentes las verdaderas personalidades de estos famosos.

En esta oportunidad, los seguidores del programa podrán seleccionar a algunas de las estrellas a través de votaciones. Inicialmente, el grupo de aspirantes estuvo compuesto por Melissa Gate, Manuela Gómez, Juliana Seligmann, Yina Rose, Marilyn Oquendo y Deiry Vargas. En esta dura batalla resultó ganadora la generadora de contenido Melissa Gate.

Ahora, la pelea será entre Emiro Navarro, Valentino Lázaro, Ovidio Asprilla, Yesid Achicué, Ricardo Montoya y Julián Montoya, quienes aspiran a formar parte del reality, y para ello, deben convencer a los televidentes.

Le puede interesar: Rauw Alejandro se inspira en la emigración puertorriqueña de los 50 para su nuevo álbum

A pesar, que las votaciones se abrieron el pasado domingo 10 de noviembre, uno de los aspirantes le ha sacado una amplia diferencia a sus contrincantes. Se trata del generador de contenido, Emiro Navarro.

A través de sus redes sociales, el ‘influencer’ envió un contundente mensaje a sus seguidores para que lo sigan respaldando.

“Nací en Magangué, Bolívar, pero desde los 7 años me viene a vivir a aquí en Barranquilla, yo soy bien costeño porque bastante agua de río y mar que tragué, por eso lo que más me caracteriza es que soy auténtico, único e irrepetible mi amor (...) Lo que más me encanta hacer es transmitir en vivo, yo siento que eso me conecta con las personas”, dijo.

No olvide leer: Papá de Karol G la defendió ante la polémica por su canción ‘+57′: “Eres grande corazón”

“Ni creas mi amor, que no voy a aguantar los cuatro meses, porque tú sabes que yo paso haciendo lives todos los días, tú sabes que la cámara y yo somos uña y mugre 24/7 mi amor”, añadió.

Asimismo, reveló que está dispuesto a encontrar el amor durante su presencia en la casa.

“Me considero barranquillero porque amo el carnaval, vengo soltera y dispuesto a encontrar el amor de mi vida y si no, pues toca dar un vacilón o algo, porque imagínate cuatro meses sin chucuchucu”, mencionó.

Finalmente, reveló su mayor debilidad sería la convivencia, ya que no le gusta que invadan su espacio.

Lea también: El ‘Pibe’ Valderrama reveló quién fue su mejor compañero en la Selección Colombia

“No soportaría a algún mojigato, es que no me gusta la gente hipócrita y que no sepa lo qué es... Tampoco me gusta que tomen mis cosas, mi espacio me lo respetan, por eso yo creo que lo más complicado va a ser la convivencia, por eso soy only good vibes”, puntualizó.