Pica y se extiende la gran polémica de la nueva canción ‘+57′, de los artistas del genero urbano en Colombia.

Luego del estreno del sencillo donde participan Karol G, J Balvin, Ryan Castro, Blessd, Feid, Mlauma, Dfzm y Ovy On The Drums, muchas críticas les vinieron encima a los cantantes por la letra que fue señalada por hacer referencia a la sexualización de menores: “Mamacita desde los fourteen (14)”.

Frente a esto Karol G se pronunció en las historias de su Instagram para ofrecer disculpas. “En este caso, desafortunadamente se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente… Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender, Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”.

Después de estas palabras, ‘La Bichota’ recibió palabras de apoyo de sus colegas y de su padre Guillermo Giraldo, conocido como Papá G en redes sociales.

“Carolina, eres grande corazón. Quienes te querían hacer daño se les olvidó esta mención: mujer del año global, representando a tu patria. Pero tu salmo 91 no permite que nada suceda, Dios siempre contigo”, puso el señor en su Instagram.

Instagram @papag_kg Padre de Karol G la defiende ante las críticas

En el video que publicó aparece Karol recibiendo el galardón en los premios Latin Billboard 2024. Asimismo, resaltó la fundación Con Cora que tiene la artista y con la cual ha ayudado a mucha gente con becas, educación y salud mental.

“Con la fundación Con Cora y Karol G se están cambiando vidas en Colombia y en el mundo, pero eso acá no vale, como quieren destruirla... Mañana será bonito”, describió.

“Salmo 91: No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, pues mil caerán a derecha y diez mil a tu izquierda, pero a ti nada te pasará. Diosito nunca te abandona”, puso el padre de Carolina.

Por otra parte, J Balvin también mostró su apoyo a ‘La Bichota’ mediante su cuenta en Instagram. “A la hermanita no la van a coger de tema, acá ya es otro sistema, si se meten con uno nos metemos todos”.