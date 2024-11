Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, eterno ícono de la Selección Colombia y referente innegable del fútbol nacional, ha vuelto a cautivar la atención de los internautas gracias a la viralización de una entrevista que brindó hace más de una década. Es esta, se refirió a los momentos más significativos de su carrera y habló sobre la especial conexión que tuvo con uno de sus compañeros de equipo, en un vínculo que marcó para siempre su paso por el deporte.

Con más de tres décadas desde su debut en la tricolor, Valderrama sigue siendo una figura que inspira respeto y admiración, y sus palabras sobre su experiencia en el campo han resonado entre quienes valoran su legado.

Inicialmente, Valderrama, quien defendió los colores de Colombia en tres Copas del Mundo, destacó como uno de sus recuerdos más imborrables la clasificación de la Selección al Mundial de Italia 1990. Ese logro marcó el regreso de Colombia a una cita mundialista después de 28 años, y para el ‘Pibe’ fue uno de los hitos más valiosos de su carrera.

El entonces equipo dirigido por Francisco Maturana logró la hazaña, y en su debut en la Copa, enfrentaron a Emiratos Árabes Unidos en un partido decisivo. En ese encuentro, realizado el 9 de junio en el estadio Renato Dall’Ara, Valderrama anotó su gol favorito, uno que selló el 2-0 tras un primer gol de un compañero cuya afinidad en el campo iba mucho más allá de ese partido.

Sobre ese compañero, Valderrama hizo una revelación que no ha dejado indiferente a la afición. El ‘Pibe’ habló sobre su conexión con Bernardo Redín, con quien desarrolló una sociedad en el campo que dejó una huella duradera en la historia de la Selección y del Deportivo Cali, donde también compartieron vestuario.

“Bernardo Redín, ese fue mi llave en la Selección Colombia y en el Deportivo Cali”, aseguró Valderrama, señalando que, aunque no consiguieron títulos en el equipo caleño, la complicidad que compartían quedó grabada en la memoria de los seguidores, pues su juego, recordado por la precisión y coordinación entre ambos, es una de las duplas más simbólicas en la historia del fútbol colombiano.

Y es que la afinidad entre ambos futbolistas no se limitaba solo a las tácticas de juego; Valderrama explicó que Redín y él se identificaban mutuamente por su estilo, lo que les permitía anticiparse a los movimientos del otro en cada partido. Con ese nivel de compenetración, tanto en la Selección como en el Deportivo Cali, Valderrama y Redín crearon una de las alianzas más sólidas y memorables del fútbol colombiano.

“Yo personalmente me identifiqué con él por la forma como jugaba. Quizá teníamos un estilo similar, y nos juntaron. Cuando cogíamos el balón hacíamos cosas increíbles que a la gente le gustaba”, contó El Pibe en 2012 al Deportivo Cali.

El ‘Pibe’ también se refirió a sus ídolos dentro del deporte, destacando a Jairo Arboleda, histórico del Deportivo Cali, y Alfredo Arango, del Unión Magdalena, quienes fueron su inspiración en los primeros años de su carrera. Aunque Valderrama no logró títulos con la selección, afirma: “lo mejor que me pasó en el fútbol fue representar a la Selección Colombia. Lo máximo, no tiene precio”.

Finalmente, el ícono colombiano envió un mensaje a los jóvenes que aspiran a una carrera en el fútbol, invitándolos a vivir su pasión con entrega y dedicación: “A los niños y a las niñas: si les gusta el fútbol, practíquenlo con pasión”.