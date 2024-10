Karol G y Sevdaliza anunciaron el lanzamiento de su nueva canción ‘No Me Cansaré’, el pasado domingo 13 de octubre.

Los artistas dieron a conocer partes de la canción y la portada. Manifestaron que el 17 de octubre será el lanzamiento del sencillo.

El clip de video que la cantautora, compositora, productora y directora iraní Zevdaliza publicó en su Instagram aparece con ella la paisa cantando estrofa de la nueva canción. “New single “No Me Cansare” feat. @karolg 17/10/24″, escribió.

Los fanáticos esperan que el nuevo sencillo esté disponible en poco tiempo. Además, ya pueden preguardar el tema en su plataforma musical preferida. Para realizar el ‘pre-save’, puede ingresar a este link.

“No me cansaré, no me cansaré, tengo todo lo que quiero, no me cansaré, no me cansaré, tengo todo lo que quiero”, es el coro de la canción.

Karol g x Sevdaliza vienen con "NO ME CANSARÉ" 🔜 pic.twitter.com/JCDkb1xfTM — Producto TV (@producto_tv) October 9, 2024

Por su parte, Karol publicó en las historias de su Instagram imágenes que fueron tomadas durante la producción de ‘No me cansaré” con Sevdaliza.

Jessica Cediel contó cómo fue que un hombre la abordó en la calle

Los usuarios han manifestado las ansias por conocer el nuevo sencillo.