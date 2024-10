El próximo 19 de octubre se cumple un mes del fallecimiento de la reconocida humorista Fabiola Posada, más conocida como ‘La Gorda Fabiola’, quien dejó un gran vació en la industria del entretenimiento. Su pronta partida, conmocionó a sus seguidores y generó una profunda tristeza para sus familiares y amigos.

Luego que se confirmara su partida, decenas de seguidores, amigos y colegas expresaron sus palabras de condolencias para Nelson Polanía ‘Polilla’, pareja de ‘la Gorda’ Fabiola, y sus hijos Juan y Alejandra Valencia.

En medio del dolor por la pérdida de la famosa comediante, se generó toda una polémica por un comentario malintencionado, lanzado por el famoso generador de contenido ‘Culotauro’.

¿Qué dijo ‘Culotauro’ sobre la muerte de ‘la Gorda’ Fabiola?

Entre la lluvia de mensajes de admiración y consuelo para la familia Posada, se destacó un comentario realizado por el comediante Culotauro, quien participó este año en el reality ‘La Casa de los Famosos Colombia’, el cual generó indignación para los allegados a la ‘Gordita’.

Camilo Díaz, nombre de pila de Culotauro, hizo el comentario, que muchos han considerado de mal gusto, en sus ‘historias’ de Instagram, red social en la que acumula más de 700 mil seguidores.

El comediante publicó un video en el que le contaba a sus seguidores que su amigo Maikol Chacón había sido invitado a participar en el programa humorístico ‘Sábados Felices’ de ‘Caracol Televisión’, mismo en el que trabajó ‘la Gorda’ Fabiola durante muchos años.

Maikol Chacón se veía feliz mientras Culotauro compartía la buena noticia en redes sociales. Daba pequeños saltos de la emoción y reveló que el próximo lunes ya tiene su primera grabación en ‘Sábados Felices’.

Fue entonces cuando Culotauro lanzó el comentario por el que le están ‘lloviendo’ críticas: “Están buscando gente porque se abrió una vacante grande”, dijo el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ en tono de burla, en referencia al fallecimiento de ‘la Gorda’ Fabiola.

Alerta le contestó a Culotauro: “pistolero”

Uno de los que no pudo guardar silencio sobre lo dicho por Culotauro, fue Juan Ricardo Lozano, más conocido en la industria del entretenimiento como ‘Alerta’. A través de su cuenta de Instagram el ‘Cuenta Huesos’, lo llamó ‘sicario’.

“Estaba buscando aquí la definición de sicario y encuentro que, se define como persona que ejecuta las órdenes de otra, especialmente si para ello debe emplear la violencia, como sinónimos secuaz, vasallo, partidario, pistolero. En estas definiciones cae muy bien el señor Culotauro al hacer bromas y chistes sobre la Gordita Fabiola”, dijo el comediante.

Pero esto no terminó allí, pues el ‘influencer’ también le contestó de una manera muy particular.

“Alerta, insólito, increíble, la gente se deja manipular muy fácil (...) Ese comentario es la realidad, es algo que a todos nos va a pasar, pero algún día nos vamos a morir. Me enoja que haya gente que solo se fija en lo malo, que lo haga cualquier medio de comunicación, cualquier revista, cualquier periódico, no importa, pero que otras personas, como en este caso Alerta y que me diga eso, el colmo”.

“Yo no puedo juzgar a Alerta porque si él lo dijo, todo bien, pensó en caliente o a lo mejor no supo lo que dijo. Lo hecho, hecho está, no me arrepiento en absoluto de lo que dije, porque la muerte es un evento a que a todos nos va a tocar. Si uno de ellos ya no está, va a llegar alguien a reemplazarlo. Salió una vacante, es algo real, no estoy hablando mier**. Cuando uno no esté va a llegar alguien a reemplazarlo y es que, ese el conducto regular, ¿entonces por qué ofenderse?”, agregó.

¿De qué murió ‘La Gorda’ Fabiola?

‘La Gorda’ Fabiola falleció el pasado 19 de septiembre, justo un día después de su cumpleaños número 61. La noticia de su partida dejó un gran dolor en el corazón de sus familiares, colegas, amigos y seguidores.

Juan y Alejandra Valencia, hijos de Fabiola Posada, dieron detalles sobre la causa del fallecimiento de su madre en medio del emotivo homenaje que le rindieron en el Concejo de Bogotá el pasado 21 de septiembre.

“Para todos fue una sorpresa. Nadie se lo esperaba, porque ella estaba muy bien. No la mató el corazón ni la diabetes, sino una bacteria”, explicó Juan en diálogo con ‘RCN radio’.

Según explicaron sus hijos, ‘la Gorda’ Fabiola contrajo una infección bacteriana que fue difícil de detectar. “Pensábamos que era otra sintomatología, pero ella fue decayendo poco a poco. Cuando finalmente decidimos llevarla a la clínica, no encontraban la causa hasta que, tras varios cultivos, descubrieron la bacteria, que ya estaba muy avanzada”, dijeron.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, la infección progresó rápidamente y, en apenas tres días, la vida de la comediante colombiana se derrumbó.

Emotivo mensaje de ‘Polilla’ tras muerte de ‘la Gorda’ Fabiola

El también humorista Nelson Polanía ‘Polilla’, pareja de ‘la Gorda’ Fabiola durante los últimos 28 años y con quien tuvo un hijo, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con la samaria acompañada de un extenso mensaje en el que expresó el dolor que le produjo la partida de su compañera.

“Te fuiste y se te olvidó enseñarme a vivir sin ti, fueron 28 años amándote y respetándote, buscando nuestra felicidad, agradeciendo cada momento que pasamos juntos”, inicia el mensaje.

Agrega: “Uno nunca está preparado para perder el amor de su vida, tengo una tristeza infinita, las lágrimas que invaden mi rostro se filtran por los poros y empiezan a arrugar mi alma, te fuiste pero siento que no es el final, es el inicio de nuestro amor en otro plano porque he escuchado que el sentimiento trasciende cuando se va de lo terrenal”.

Por último, ‘Polilla’ le agradece en su mensaje a ‘la Gorda’ Fabiola porque buscando su felicidad él también fue feliz.