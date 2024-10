El futbolista samario Radamel Falcao García regresó al fútbol colombiano y ahora viste los colores del club capitalino Millonarios, donde ha tenido pocas actuaciones debido a fuerte lesión su pierna derecha que lo mantiene alejado de las canchas.

Luego de su salida del Rayo Vallecano, el delantero embajador se trasladó junto con su esposa Lorelei Tarón y sus cinco hijos: Dominique, Desirée, Annete, Jedediah y Heaven García Tarón, a la capital de Colombia, donde fue recibido como todo un ídolo mundial.

Está sería la primera vez que la familia García Tarón se radica en Colombia, por lo cual existía gran expectativa sobre todos los movimientos de cada uno de sus miembros.

Recientemente, se hizo viral una declaración realizada por la esposa del ‘Tigre’, en la que aseguraba que sí era celosa con el jugador.

En medio de una entrevista con Vanessa de la Torre, para Caracol Radio, la cantante argentina explicó cómo ha sorteado el precio de la fama y el ser esposa de un hombre internacionalmente reconocido.

“En mi vida nunca me imaginé un futbolista, nos fuimos enamorando y entrar en el mundo del fútbol no ha sido fácil, venía de un ambiente muy sano, amigos cristianos. Cuando nos casamos era otra cosa totalmente diferente. [Falcao] Empezó a crecer en su carrera y de eso tuve que aprender, tenía 20 años”, dijo en diálogo con el medio capitalino.

Asimismo, Lorelei relató una anécdota que vivió con una “atrevida” seguidora de Falcao, quien le pidió le autografiara el pecho.

“Una chica viene y le dice: ‘Me firmas acá’, mostrándole el escote… ‘Falca’ me mira y dice no te voy a firmar ahí, y la mujer no, no, fírmame acá [el pecho]”, contó jocosamente la argentina.

Sobre esto, la periodista Vanessa de la Torre aprovechó para preguntarle a Lorelei, quien lleva casi 17 años de casada con Falcao, si es una mujer celosa.

“Soy celosa si veo algo. Sin motivo, no. Cuido lo que es mío. Creo que él es más celoso… Recién casada me sentía un poco insegura, que no era suficiente porque veía mujeres espectaculares, tuve que trabajar mucho en mí”, comentó.

Y añadió: “Me he encontrado con un montón de situaciones y con el pasar de los años más. Uno dice ‘wow’, hay mujeres que se regalan mucho, no sé por qué, pero pasa. Más que celos, me sorprende ver eso, no soy de las que se pone a pelear, solo me cuestionó porque no me cabe en la mente que una mujer puede exponerse tanto así por así, pero bueno, al final cada quien con su vida”.

¿Cuál es la lesión de Falcao?

La lesión que Falcao García sufrió el pasado 8 de septiembre en Manizales, en el encuentro ante Once Caldas, lo alejará por un tiempo largo de las canchas.

Según informan desde Bogotá, ‘el Tigre’, que, según el reporte médico albiazul, sufrió un trauma muscular en el gemelo de su pierna derecha, se perdería alrededor de nueve partidos, regresando en la recta final de la fase ‘Todos contra todos’ de la Liga II-2024.

‘El Tigre’, de 38 años, ya había sufrido una lesión en la mano que le llevó un tiempo considerable para recuperarse. Luego de recibir el alta, el samario jugó en Valledupar, ante Alianza FC, anotó su primer gol como embajador y en el partido siguiente, frente al Once Caldas, sufrió este contratiempo que lo manda una vez más al departamento médico.

Se espera que en las próximas horas Millonarios emita un comunicado oficial donde especifique el grado de la lesión y el tiempo de incapacidad.

Falcao acumula este semestre 330 minutos en seis partidos jugados con el cuadro embajador en la Liga II-2024. En cuatro juegos arrancó de titular, ha recibido una tarjeta amarilla y ha anotado un solo gol.