A tres meses de la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense, el ascenso de Delcy Rodríguez a la presidencia interina no ha significado una ruptura con el pasado, sino una reconfiguración del mismo poder bajo nuevas condiciones. En ese contexto, la Venezuela de hoy no puede entenderse como una transición clásica, sino como una anomalía política sostenida por fuerzas externas y equilibrios internos aún intactos.

El primer elemento que define este momento es su origen: no se trata de una sucesión institucional ordinaria, sino de un vacío provocado por una intervención extranjera cuya legalidad ha sido ampliamente cuestionada. La designación de Rodríguez se apoya en una figura jurídica inexistente en la Constitución —la llamada “ausencia forzosa”—, lo que instala desde el inicio una tensión entre legalidad y facto político. Esta ambigüedad no es menor: condiciona toda posibilidad de legitimidad democrática y convierte el actual gobierno en una estructura provisional sin horizonte claro.

Sin embargo, el dato más revelador no está en la forma sino en el fondo: lejos de un colapso del chavismo, lo que ha ocurrido es su mutación. Rodríguez, figura central del aparato político desde hace más de una década, no representa una alternativa al sistema, sino su continuidad estratégica. Los cambios en el gabinete, la retórica de apertura y medidas como la amnistía parcial o la liberación de presos políticos apuntan más a una recalibración que a una transformación estructural. Se trata de aliviar tensiones, no de desmontar el modelo.

Esta continuidad se vuelve más evidente al observar lo que no ha cambiado. La economía sigue atrapada en dinámicas inflacionarias y precariedad estructural, mientras el poder institucional —Tribunal Supremo, Fuerza Armada, aparato de seguridad— permanece bajo control del mismo bloque político. Incluso las señales de apertura conviven con prácticas represivas latentes, lo que configura un escenario híbrido: ni autoritarismo cerrado ni democracia emergente.

El segundo eje clave es el papel de Estados Unidos. La administración de Donald Trump no solo propició el cambio de liderazgo, sino que ha pasado a ser un actor determinante en la evolución del proceso venezolano. El levantamiento de sanciones, la reapertura de la embajada en Caracas y la normalización de relaciones revelan un giro pragmático: Washington ha optado por reconocer y trabajar con una figura del chavismo para gestionar la transición.

Esta paradoja —apoyar a una dirigente del mismo sistema que se buscaba desplazar— evidencia que el objetivo ya no es una ruptura ideológica, sino una estabilización funcional. En otras palabras, el problema venezolano ha sido redefinido: de un conflicto político interno a una cuestión de gobernabilidad geopolítica. En ese marco, decisiones cruciales como la convocatoria a elecciones parecen depender más de cálculos internacionales que de dinámicas domésticas.

El tercer elemento es la sociedad venezolana, que oscila entre la expectativa y el escepticismo. La reactivación de la oposición y el regreso gradual a las calles sugieren una ventana de oportunidad, pero también revelan la fragilidad del momento. La oposición enfrenta un dilema estructural: participar en una transición controlada por actores externos y el chavismo renovado, o resistirse a legitimar un proceso sin garantías plenas.

En paralelo, ciertos indicadores sociales muestran una cautela optimista. Parte de la población percibe positivamente la influencia estadounidense y las señales de apertura económica, pero persiste la desconfianza frente a la ausencia de un cronograma electoral claro y la permanencia de viejas estructuras de poder.

En este contexto, el llamado “factor Delcy Rodríguez” se revela como una figura de bisagra: no encarna el cambio, pero lo administra; no rompe con el pasado, pero lo adapta a nuevas condiciones. Su liderazgo está menos definido por su agenda propia que por su capacidad de navegar presiones cruzadas: la del chavismo que busca sobrevivir, la de Estados Unidos que busca estabilizar y la de una sociedad que exige transformación.

El problema de fondo es que esta transición carece de un sujeto político claro. No hay un proyecto colectivo que articule el cambio, sino una suma de intereses que coinciden temporalmente. Esto explica por qué, a tres meses del punto de quiebre, Venezuela sigue en un limbo: el viejo régimen no ha desaparecido, pero el nuevo orden aún no ha nacido.

Más que una transición, el país vive una suspensión. Y en esa pausa, el riesgo no es solo la prolongación de la incertidumbre, sino la normalización de una excepcionalidad donde la democracia queda subordinada a la conveniencia política.