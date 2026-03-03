La reciente escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán ha marcado un punto de inflexión en un conflicto que parecía lejano, pero cuyas consecuencias resuenan en el mundo entero. Lo que comenzó como tensiones prolongadas —en torno al programa nuclear iraní, disputas geopolíticas y rivalidades históricas— se ha transformado en un enfrentamiento abierto y con gran riesgo de contagio regional.

Hace unos días, Washington y Jerusalén lanzaron una operación militar conjunta en territorio iraní con objetivos que van más allá de la mera contención: aspiran a desarticular capacidades estratégicas, tocar el corazón del poder iraní e influir en el rumbo político interno de ese país. Para algunos líderes y analistas, la eliminación de figuras clave del régimen, como el ayatolá Alí Jameneí, reafirma que la confrontación ya no es solo táctica, sino existencial.

La ofensiva fue denominada Operación Furia Épica y, según el propio Donald Trump, esta campaña busca no solo destruir la infraestructura militar de Irán —como su arsenal balístico, campos de misiles y capacidades navales—, sino también debilitar profundamente al régimen que, según Estados Unidos, ha patrocinado violencia y terrorismo durante décadas.

La postura de Trump frente a este conflicto se ha definido por una mezcla de dureza estratégica y retórica beligerante. El presidente no solo ha justificado los ataques como una necesidad para “proteger al pueblo estadounidense” y “detener la ambición nuclear” de Teherán, sino que también ha llegado a plantear públicamente que el derrumbe del régimen podría abrir una nueva oportunidad para que el pueblo iraní “recupere su país”.

Sus declaraciones —junto a la confirmación de que la campaña podría extenderse por varias semanas y la advertencia de que más bajas estadounidenses son probables— revelan que Trump apuesta por una combinación de presión militar y apelaciones a la población iraní como elementos centrales de su estrategia. Al mismo tiempo, esta postura ha suscitado críticas dentro de Estados Unidos y fuera de él, incluyendo cuestionamientos sobre la legalidad, la justificación y las consecuencias de una intervención de tal magnitud.

La respuesta de Irán ha sido inmediata y brutal. Misiles y drones han alcanzado instalaciones en países del Golfo y en territorios que albergan bases estadounidenses, expandiendo el teatro de operaciones más allá de sus fronteras. Incluso Hezbolá, desde el Líbano, ha intensificado sus ataques contra objetivos israelíes, provocando repuestas que amplían el conflicto hacia nuevos frentes.

Este conflicto no se limita ya a tensiones diplomáticas o sanciones económicas. Las primeras bajas de soldados estadounidenses, así como víctimas civiles en Israel, subrayan que la guerra es real, cercana y dolorosa. Si bien algunos sectores occidentales celebran que el golpe asestado a Teherán haya debilitado a su liderazgo, existe un consenso creciente entre expertos: no hay una ruta clara para la paz ni garantías de que los objetivos proclamados vayan a traducirse en estabilidad duradera.

Aun cuando voceros oficiales hablan de disposición a retomar negociaciones, el terreno en el que ahora se libra el conflicto es mucho más volátil que hace unas semanas. Cada bombardeo, cada declaración beligerante y cada movilización de tropas empujan a Irán y a sus socios regionales hacia una lógica de retaliación que puede desgarrar aún más los precarios equilibrios del Medio Oriente.

Las rutas marítimas, como el estratégico estrecho de Hormuz, y los mercados energéticos globales están ya bajo presión, lo que podría traducirse en alzas de precios que afecten a familias y economías enteras, incluso en América Latina.

Mientras las grandes potencias consultan entre sí y movilizan ejércitos, la comunidad internacional debe insistir en la vigencia de la diplomacia, la legislación y los mecanismos multilaterales que eviten que este conflicto se convierta en un desastre de consecuencias imprevisibles. El costo humano, social y económico ya es demasiado alto. Es momento de reclamar que se priorice la negociación antes que la confrontación, la cooperación antes que la dominación. Porque cuando estallan las guerras, todos —directa o indirectamente— acabamos pagando la factura.