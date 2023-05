Ya son 25 años sin Fabio Poveda Márquez, un crack del periodismo deportivo

“Mi papá habría tenido que reinventarse porque los periodistas de hoy tenemos muchas limitaciones para nuestro trabajo. Él era capaz de lograr entrevistas individuales que hoy los equipos no permiten. Mi papá se iba para cualquier lado del mundo para tratar de entrevistar a un personaje. Hoy eso no es posible porque los equipos no permiten que sus jugadores hablen. Hay más ruedas de prensa y cada vez son más difíciles las entrevistas mano a mano. Hubiera sufrido por no poder hospedarse en el mismo hotel de la Selección. Pero se hubiera reiventado y hubiera seguido marcando diferencia. La tecnología sí lo hubiera favorecido, le encantaban los aparatos innovadores”, expresó Fabio Poveda Ruiz.

El 18 de mayo de 1998, al día siguiente de entrevistar a Víctor Danilo Pacheco, uno de los jugadores que tanto admiró y con el que tuvo una buena amistad, se apagó su inolvidable voz. Su recuerdo es inmortal para ‘Fabito’, sus demás familiares y para quienes trabajaron a su lado.