Así quedaron los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano

La demora era definir quiénes eran los ocho conjuntos afortunados. Terminada una última jornada llena de emociones y sufrimientos —en la que Junior quedó al borde de alcanzar el milagro—, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) ha realizado el respectivo sorteo y definió los cuadrangulares semifinales de la competencia nacional.

Águilas Doradas y Millonarios, siendo el primero y el segundo respectivamente del todos contra todos, se ganaron el derecho de ser cabezas de serie en sus respectivas conferencias y, en caso de empate al finalizar las fechas, tendrán el privilegio del famoso punto invisible.

La escuadra antioqueña dirigida por Lucas González compartirá zona con Atlético Nacional, Alianza Petrolera y el Deportivo Pasto, quien tuvo una clasificación agónica frente al Envigado que se definió tras un autogol de Felipe Banguera (2-1).

Del otro lado, se presenciará una fuerte guerra. Los ‘Embajadores’ tendrán la dura tarea de codearse ante dos históricos como América e Independiente Medellín. Así mismo, su conferencia se completará con una de las revelaciones, Boyacá Chicó.

Los dos primeros de cada conferencia serán los que disputarán la gran final del Fútbol Profesional Colombiano, que está prevista a iniciar el próximo 21 de junio.

Deportivo vs. Nacional y Alianza vs. Aguilas abrirán la jornada en la conferencia A. Boyacá Chicó vs. América de Cali y Medellín vs. Millonarios lo harán por el B.