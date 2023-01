En Serie A, Inter derriba el invicto de Napoli gracias a Dzeko

La vuelta a la competición tras el Mundial y la llegada del 2023 despertó al Nápoles de su sueño, derrotado por primera vez en la temporada por un Inter superior (1-0) al que le bastó con el tanto del bosnio Edin Dzeko poco antes de alcanzar la hora de juego.

El Napoli, intratable en el primer tramo del ejercicio, se dejó en el Giusepe Meazza la condición de invicto y parte de su renta en el liderato. El revés encajado por el conjunto de Luciano Spalletti, deja en cinco puntos la diferencia respecto al segundo, el Milan, y en siete sobre el Juventus, tercero. El Inter, cuarto, queda a ocho.



Ya no hay nadie que no conozca la derrota en las grandes ligas. la del Nápoles siguió a la del París Saint Germain en la Ligue 1, superado por el Lens días atrás.



Llevaba el equipo napolitano once victorias seguidas. Pero fue inferior al Inter que acumulaba ocasiones una y otra vez pero sin acierto. Federico Dimarco pudo abrir la cuenta a los cuatro minutos y poco antes de la media hora Matteo Darmian tras recibir un pase de Edin Dzeko.



Al borde del descanso era el propio Romelu Lukaku el que solo ante el meta visitante echó la pelota fuera.



El gol llegó a la hora de juego, en una internada por la izquierda de Dimarcó que centró al punto de penalti donde entró Edin Dzeko para, de cabeza, conseguir batir a Alex Meret.



Impuso ya su ritmo el Inter que manejó el encuentro a su antojo. sin embargo, el Nápoles tuvo su ocasión en un tiro sorprendente de Giacome Raspadori en el 90 que salvó milagrosamente Andre Onana.