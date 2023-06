“No voy a jugar en ningún equipo del fútbol colombiano que no sea Junior”

“Al estadio voy a venir, voy a pasar partidos con las barras, viviré cosas que nunca he hecho. Viajar con mi familia y todo, eso si no sigo jugando, pero quiero hacer cosas que siempre soñé. He sido disciplinado desde los 12 años, he dejado de hacer cosas que me gustaría hacer y que quiero hacer”

El uruguayo aseguró, que por el respeto y amor que le tiene a los rojiblancos, no jugará en ningún otro equipo del fútbol colombiano.

“No he hablado con nadie no he dicho lo que va a pasar conmigo. Esto no es un adiós al fútbol, es un adiós a Junior. En el fútbol colombiano dije que no iba a hablar con ningún equipo y lo mantengo. Le doy gracias a los equipos de fútbol que me han llamado para la campaña del próximo semestre, pero digo la verdad, respetando a todos, que solo me siento jugando acá con Junior”, expresó el golero.