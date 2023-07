“Con Cruz Real Junior jugaba bien, tenía una identidad”: Sebastián Viera

En un principio lanzó algunas frases por el armado del equipo y se desahogó con los que decían que él era un ‘rosquero’ con los entrenadores. Pero la situación no acabó ahí. El uruguayo también expresó que hay muchos jugadores que no entienden que estar en el cuadro ‘Tiburón’ es algo totalmente distinto.

“Junior es una pasión. La gente no entiende que Junior es diferente a todos. Es increíble. El sentir de Barranquilla y toda la costa depende de Junior. Muchas veces hay problemas, pero si el equipo gana, no pasa nada. Los lunes dependen de Junior. Hasta que uno no está acá y conozca es difícil de entender. Cuando el jugador conoce la idiosincrasia del juniorista y se da cuenta de dónde está empieza a jugar mejor. No es que se adapte al calor, porque eso siempre está y hasta el último día, si no me hidrataba, me mataba. Uno debe saber por dónde caminar y qué hacer”, comentó en el programa ESPN F90.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



Nos acompaña Sebastián Viera



"Junior es diferente al resto. El lunes en Barranquilla depende del Junior"



El golero, que salió a mitad de año del equipo currambero, dejó bien en claro que no le gusta para nada la idea de que Junior salga a defenderse jugando de local, así como hizo contra Águilas Doradas.

“Yo no discuto cómo juega cada uno, pero no me gusta cuando un equipo no tiene identidad. Junior contra Águilas jugó de local y no lo vi bien. A mí me gusta que cuando juega de local que ahogue al rival, que sea una tortura para el contrario llegar al arco. No me gustan los planteamientos defensivos, porque sé que eso al rival lo agranda. El rival cuando viene acá piensa en el Metropolitano, en el calor, en la gente, por eso esos planteamientos no me gustan de local. De visitante te lo puedo discutir un poco, pero no puede cambiar tanto”, aseguró.