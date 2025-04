Fabián Ángel viene aprovechando sus oportunidades. Esta vez lo hizo al anotar uno de los goles de Junior en el empate 3-3 ante el Deportivo Pasto, este sábado, en el estadio Departamental Libertad, por la jornada 13 de la Liga-I.

El centrocampista ingresó en el entretiempo y ayudó a cambiarle la cara al equipo rojiblanco, que iba perdiendo 3-1 al descanso.

“El profesor siempre busca la manera de colocar a quien cree que es conveniente. Todos estamos capacitados para arrancar de titular o de suplente. El profesor sabe en qué momento y situación requiera de algún jugador. Todos nos preparamos al 100%, sea donde nos toque. Fue un momento importante para mí, para el equipo, porque de alguna manera fuimos contribuyentes y ayudamos para que el resultado fuera en empate y quizás pudimos haberlo ganado”, señaló en la rueda de prensa.

El centrocampista aseguró que busca siempre poder aprovechar las oportunidades que le da el entrenador para jugar.

“Le doy gracias a Dios porque siempre me da una oportunidad nueva de hacer lo que me gusta. Día a día trabajo muy fuerte para cualquier oportunidad que se me presente. De alguna manera tengo que retribuir con rendimiento la confianza que me da el profesor, sea donde me toque. Es de vital importancia estar en disposición. Trabajo muy fuerte, me siento orgulloso de que me levanto con ganas de seguir trabajando, seguir luchando por tus sueños y Dios lo pone a uno en los lugares que lo vea conveniente. Hay que aprovechar la oportunidad cuando se presenta”, comentó.

Por último, Fabián Ángel explicó lo complejo que es jugar en la altura y resaltó el trabajo de todo el staff.

“Fisiológicamente es complejo venir a la altura. Nosotros trabajamos para eso, para estar en buenas condiciones. El profesor felicito al staff, que prepara el partido en la altura. Detrás de todo viene el trabajo fuerte para que nos veamos bien. Desde que estoy acá no había tenido la posibilidad de jugar cuatro partidos en la altura. Todo esto es a raíz del trabajo que ha hecho el profesor, el cuerpo médico, el nutricionista y al final el trabajo siempre trae frutos”, concluyó.