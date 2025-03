A pesar de la eliminación tempranera en la Copa Sudamericana a manos del América, Yimmi Chará no se ocultó y dio la cara ante los medios de comunicación que estaban presentes en la zona mixta del estadio Metropolitano.

Leer también: Harold Rivera será operado y estará de baja entre tres y cuatro semanas

El futbolista de Junior fue de los pocos que habló luego del encuentro y aseguró que recibieron un duro golpe.

“Duro todo. Fue algo para lo que nos preparamos. Queríamos seguir en la Copa, lastimosamente cometimos muchos errores en el primer tiempo y nos costaron los goles. En el segundo tiempo mejoramos en muchos aspectos, en muchas cosas. Tuvimos otras oportunidades que no se pudieron concretar. En los penales no pudimos ser contundentes, no hay nada que reprochar a lo que hicimos en el segundo tiempo”, declaró el volante ofensivo.

“En el primer tiempo cometimos muchos errores que nos costaron los goles”: manifestó el caleño Yimmi Chará luego de la eliminación de Junior en la Copa Sudamericana. pic.twitter.com/L3ImCUSkro — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 7, 2025

El caleño continuó con sus explicaciones y señaló que hubo muchos errores en el primer tiempo.

“Hubo muchos errores. Nos complicamos nosotros mismos. No pudimos encontrar el balón en los primeros minutos del primer tiempo, pero subimos reponernos en el segundo tiempo y tuvimos unas opciones que pudieron haber terminado en otro gol”, afirmó.

Leer más: “Soy el rey”: el mensaje de ‘Juanfer’ a su salida del estadio Metropolitano

El futbolista, que cumplió con una buena labor jugando en la primera línea de volantes, comentó que para el complemento salieron a disputar el todo por el todo.

“Sabíamos que teníamos que ir el todo por el todo. Tomamos muchos riesgos, por suerte se nos dio el empate rápidamente. Nos vamos tristes por lo que se realizó en el segundo tiempo. Quisimos controlar el partido y no pudimos. Los errores nos costaron los goles que pudimos corregir en el segundo tiempo”, manifestó.

Por último, Yimmi Chará no ocultó su tristeza y dijo que será un año difícil sin participar en un torneo internacional.

“Para todos va a ser duro. Todos teníamos el sentimiento de seguir. Será un año bastante complicado sin torneo internacional. Había que salir a buscar el resultado, pudimos corregir rápidamente, pero no alcanzó”, concluyó.