No se va. César Farías continuará en Junior, a pesar de la eliminación en Copa Sudamericana ante América de Cali, en definición por tiros desde el punto penal, tras un partido vibrante y de dos caras en el que los rojiblancos tuvieron un primer tiempo paupérrimo y un segundo período vigoroso y dominante.

Aunque los pronósticos de la afición y algunas versiones de prensa indicaban que Farías sería despedido si el equipo perdía ante los ‘Diablos Rojos’, la realidad, según averiguaciones realizadas por EL HERALDO, es que los dirigentes le brindarán la confianza de seguir en el cargo, por lo menos hasta el partido contra Millonarios.

El venezolano condujo el entrenamiento matinal en la sede Adelita de Char, en Sabanilla, este viernes, con miras al compromiso del domingo (5:30 p. m.) ante los ‘Embajadores’, que también fueron sacados del torneo continental al caer 1-0 frente a Once Caldas, el miércoles en Manizales.

El timonel habló el mismo jueves con varios de los dirigentes y recibió el respaldo para tratar de cambiar el rumbo futbolístico y en cuanto a resultados, que no han sido los mejores en este comienzo de año, aunque apenas registra una derrota 2-1 ante Envigado, en condición de local.

Antes de conocer esta información sobre la continuidad de Farías, EL HERALDO se comunicó con el entrenador para indagar sobre las versiones que han surgido señalando un supuesto agotamiento del estratega foráneo en sus labores con el club y con el ambiente de la ciudad.

“Tras la rueda de prensa de ayer, César Farías habló extra micrófonos con tres periodistas de Cali. “Estoy harto. Yo me largo de aquí (Junior). Decisión tomada”, publicó el periodista Paolo Arenas en su cuenta en X.

César Farías negó rotundamente la versión: “Es una total mentira, desmiento eso categóricamente. Yo no abandono y me siento muy bien en Barranquilla”.

OTRA ACLARACIÓN

El venezolano aprovechó para aclarar también una expresión que lanzó ante un grupo de aficionados que le gritaban algunas cosas antes del banderazo del miércoles pasado, a las afueras del sitio de concentración del equipo tiburón.

“Había una sola persona ahí gritándome lo mismo seguidamente y me volteé y le dije: yo tengo más ‘huevos’ que tú que todos ellos, pero no me refería al América ni nada de eso”.

