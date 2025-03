César Farías no ocultó el dolor que siente por la eliminación, pero aseguró no estar golpeado. El técnico venezolano resaltó la “valentía” que mostró su equipo para levantar en la segunda parte y pelear por la clasificación, pese tener todo en contra.

“Yo no estoy golpeado, estoy en la circunstancia de un partido que obvio tiene un sabor amargo. Pero golpeado, no. Golpeado es que me hubiesen metido 4-0, que mi equipo no hubiese tenido la respuesta ni la valentía de levantar el resultado adverso. No me gusta perder y obviamente no puedo estar alegre, pero golpeado no estoy”, le respondió Farías a un periodista que le insinuó verlo desencajado por la eliminación.

Farías repasó lo que fue el partido ante América, reconociendo que en la primera parte no tuvieron el mismo convencimiento que sí mostraron en la etapa complementaria, donde se vio el mejor Junior.

“Ellos fueron más en el primer tiempo. En la segunda parte nosotros tuvimos que lavarnos la cara, cambiar el sistema, marcamos tres goles, no nos validaron uno milimétrico, tuvimos el tercer gol como en cuatro oportunidades y no se nos dio. En el primer tiempo tratamos de hacer un trabajo más táctico, mientras que el segundo fue más abierto. Lo que quisimos hacer de inicio quizá por ahí no tuvimos el mismo convencimiento y la misma necesidad que mostramos en la segunda parte, donde el equipo se soltó a buscar el resultado, metió en aprietos al América, pero lo perdemos en penales, donde cualquiera podía pasar”, expresó.

El técnico venezolano entiendo que el hincha sí esté golpeado, pero le envía un mensaje de optimismo en medio del caos.

“El hincha tiene toda la razón de sentirse triste, es normal. Pero decirles a ellos que sus jugadores se dieron íntegros, que no hay nada que recriminarles y que trataron de pelear, con mucha ilusión, con mucha batalla y por momentos con buen fútbol, ante un gran rival. Son 90 minutos donde los penales decidieron quién pasaba”, dijo.

Farías considera que ante América puso el equipo base que ha venido utilizando, rechazando cualquier crítica sobre no haber encontrado un onceno que brinde garantías.

“No estoy de acuerdo con eso de que no he encontrado el equipo. La jornada pasada, ante Bucaramanga, jugamos en una cancha más pequeña y estábamos a cinco días de este partido ante América, así que tratamos de refrescar un poco. Si tú ves la Liga, Millonarios y Once Caldas, que jugaron también por Sudamericana esta semana, usaron equipos alternos. El equipo que ha salido a jugar hoy (este jueves) —ante América— es el que ha salido en la mayoría de partidos de local. Todos los partidos no son iguales, nosotros no tenemos una mentalidad fija, sino una mentalidad flexible, entendemos cuando vamos de visita, entendemos cuando hay que variar por el tipo del rival o por el agotamiento de uno de los nuestros. Hoy (este jueves) jugaron los que han tenido más continuidad. Si revisas, hemos tenido más continuidad incluso que el rival (América) que tuvimos hoy (este jueves)”, manifestó.

Por último, el técnico rojiblanco trata de no prestarle atención a rumores a una presunta salida del equipo tras una nueva eliminación y asegura tener fuerzas para seguir al frente del barco, con el deseo de que ya llegue el domingo para intentar pasar la página de este golpe copero con una victoria ante Millonarios, en ‘el Metro’.

“¿Miedo a poder salir del equipo? Yo nunca pienso en ese tema, yo trabajo todos los días con la misma ilusión y el mismo deseo. Sé que esto es fútbol y estoy preparado para las distintas circunstancias. Vamos en un semestre que no ha sido quizá el mejor, pero tampoco ha sido del todo malo, solo hemos perdido un partido —ante Envigado FC, por Liga— y esta noche que nos quedamos por fuera por penales ante América. Pero bueno, eso de seguir o no al frente de Junior no me corresponde a mí, yo siempre he estado dispuesto para mis funciones, y si fuese el caso de tener que irme, tampoco habrá problemas, porque hemos tenido una gran relación, una relación respetuosa y solidaria. Ya hay que pasar la página y pensar que el domingo viene otro duro partido”, concluyó.