Cada vez que puede le manda un piropo al equipo de sus amores. Sin importar si les hace un gol, si tiene un partido excelente u algo similar. El extremo Duván Vergara no oculta su fanatismo por Junior y luego de la eliminación del equipo rojiblanco en la Copa Sudamericana también expresó su amor por el club.

El cordobés, que marcó un gol y no lo festejó en el encuentro que terminó igualado 2-2 y que pudo ganar el onceno caleño por penales, aseguró que hicieron un buen partido en una “plaza dura”.

“La vez pasada dije que soy hincha de Junior y me querían matar, ¿Ahora qué?”: expresó el extremo cordobés Duván Vergara luego del triunfo América ante Junior. pic.twitter.com/8UIEPz66ss — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 7, 2025

“Agradecido con Dios, contento por el triunfo. Un partido duro, en un plaza dura, pero lo sacamos adelante. Un 10 de 10 el primer tiempo. En el segundo entramos dormidos, gracias a Dios fue fuera de lugar, pero después hubo desconcentraciones de nosotros, estamos cosas no pueden pasar. Debemos mejorar, pero gracias a Dios pasamos”, afirmó en la zona mixta.

El futbolista, que en el año pasado había manifestado que era hincha de Junior y fue fuertemente criticado por la hinchada ‘Escarlata’, volvió a repetir la frase.

“Siempre tengo mucho respeto. Saben que soy hincha de Junior. Ahora está la otra cara de la moneda. La vez pasada no me fue bien, dije que era hincha de Junior y me querían matar. Ahora lo vuelvo y lo digo, y ¿Ahora qué? Hay que disfrutar, siempre que le hago gol no lo celebró. Ahora me debo al América y hay que disfrutar”, comentó.

Antes de irse de la zona mixta, el talentoso futbolista, que puso la asistencia para el primer tanto de su onceno, soltó una sonrisa al ser consultado sobre si en un futuro cumpliría su sueño de jugar en Junior.