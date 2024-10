Fue de los pocos que se salvaron en el partido. El defensor Emanuel Olivera habló luego de la dura derrota 1-0 de Junior ante La Equidad este sábado, en el estadio Metropolitano de Techo, por la jornada 14 de la Liga-II.

El zaguero, pese al mal resultado, rescató la “entrega” y las “ganas” de sus compañeros por ir a empatar.

“Rescato la entrega, las ganas de ir a buscar el empate. En el primer tiempo tuvimos dos o tres situaciones claras y creo que merecíamos empatar. Mucha bronca por el gol que nos hacen. Cometimos un penal en los primeros minutos, tenemos que estar más concentrados. Rescato la actitud del equipo. El fuera de lugar que le cobran a Bacca, como tratan esas líneas, increíble. Eso era penal. Sabemos que hay que mejorar, nos queda una semana larga para corregir los errores”, manifestó en la rueda de prensa.

El central también se refirió a la poca adición y el poco juego que vio en el partido debido al árbitro Carlos Betancur.

“El árbitro y La Equidad, luego de sacar la ventaja, manejaron un poco el partido. Tenemos que darle fluidez al partido, porque no se está jugando mucho. Es una lástima porque nosotros venimos a jugar al fútbol y no podemos hacer nuestro juego. Hay eso para mejorar de parte de los equipos y los árbitros”, señaló.

Por último, Emanuel Olivera aseguró que están motivados para todo lo que viene en el semestre.

“Nosotros entramos motivados, con el deseo de ganar. Hay que corregir esos detalles, no nos pueden pasar más. No nos pueden ocurrir, es la segunda vez que pasa. Es una lástima, porque el deseo nuestro es salir a buscar el partido. Tenemos que salir más enchufados y concentrados para que no pueda pasar”, concluyó.