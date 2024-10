Para César Farías el resultado fue completamente injusto. El entrenador de Junior aseguró que su equipo no mereció perder 1-0 ante La Equidad este sábado, en el estadio Metropolitano de Techo, por la jornada 14 de la Liga-II.

Leer también: La Equidad 1, Junior 0: parece una misión imposible ganar en Bogotá

El técnico, además de hablar del juego, también culpó a los árbitros por no pitar un penal sobre el final del encuentro que pudo significar el empate en el compromiso.

“Vinimos a tratar de ganar el partido. Intentamos jugar en todo momento. Tuvimos el 65% de la pelota, tuvimos ocasiones claras de gol. Pudimos manejar el partido como pretendíamos ante las debilidades que se le presentan en la altura a un equipo que viene de la costa. Yo me voy muy conforme, pero muy incómodo con el resultado y las decisiones. Nos han dejado de pitar unos penales que tuviéremos un par de puntos más. No soy especialista en arbitraje, pero cuando el VAR llama al árbitro es porque consideran que hay penal. Nunca vi que a un árbitro lo llamaran para ver un fuera de juego. Vienen sucediendo cosas muy raras. Hay que ver las noticias con las cosas que han venido pasando. El fútbol se ha convertido en eso, tenemos que estar pendientes de cosas externas”, declaró en rueda de prensa.

“Fuimos un equipo que propuso, buscó y que, a pesar de recibir un gol de penal, que fue penal, tuvimos la rebeldía de jugar, de poder intentar y apropiarnos del balón y crear situaciones para llevarnos los tres puntos. Luego pasa lo del penal y se muere el partido. Recibimos tres minutos nada más. Dieron ocho minutos, que para mí eran más. Miran el VAR por una expulsión y se van más minutos. Es difícil porque somos un equipo que queremos jugara y no había recogepelotas, había provocación”, complementó.

Leer más: Uno por uno: Olivera y Zalazar, los únicos que se salvan en un partido para el olvido

El venezolano dijo que sus dirigidos fueron a la altura a proponer y tuvieron ocasiones para igualar el compromiso.

“Este fue un equipo que vino a la altura, intentó buscó, mejora con los cambios, jugamos de la mitad de cancha para arriba. El rival nos respetó en todo momento, después del gol se metió y se armó con un bloque bajo y nosotros tuvimos la paciencia para jugar y generar opciones de gol. Yo no había visto una posesión del 65% en la altura. Este equipo tiene carácter para jugar y trata de jugar. No estoy de acuerdo con lo que pasó. Nosotros nos hemos defendido bien. Hoy fue de penal y el partido pasado nos marcaron de penal. Ante Águilas fueron dos penales. No quiero ser reiterativo, pero estamos construyendo una defensa nueva. Yo estaría más preocupado si ganó el partido al revés”, señaló.

“Este es un equipo que está teniendo respuesta, que viene jugando bien y que se atrevió a jugar nuevamente. El equipo está creciendo y lo reflejan los partidos. Metimos al rival en campo contrario y lo hemos demostrado en las plazas a las que hemos ido. Junior está jugando bien y nos vamos tristes porque hubo un penal que no nos dan”, añadió.

El DT expresó que el onceno currambero mejorará y que tienen que seguir insistiendo y trabajando.

Leer también: Guillermo Maripán: “Estamos comprometidos con Gareca y vamos a Barranquilla a ganar”

“Hay que insistir, jugar, seguir. Siempre teniendo la iniciativa del juego, teniendo la intención, siendo propositivo. El equipo continuamente insiste en eso. El equipo está motivado, porque sino no tuviera respuesta para jugar en la altura de la forma en la que jugó y tampoco pelearía el partido hasta el final. Sabemos que estamos fuertes, fuimos superior al rival, a veces ligas y otras no. Nosotros vamos a conseguir resultados, no tengo duda”, comentó.

“Jugando vamos a sacar buenos resultados. Estamos demostrando el crecimiento del equipo en el juego. Desde el punto de vista de los datos es así, sacamos cosas importantes. Empatamos un partido que estábamos perdiendo de visitante, remontamos uno de local. Los cambios hicieron mejorar al equipo. Hay respuesta y hay coherencia, se atreven a jugar. Estamos construyendo una defensa nueva, seguramente tendrá sus errores. A excepción de Olivera, todos los demás son nuevos en la titular. Siento que no es justo que no se haya pitado el penal, eso causa dolor. Si el VAR te llama por la expulsión, no entiendo, si te llama es porque considera que la acción es esa. Jamás vi que llamaran al árbitro por un fuera de juego. No entiendo la confusión porque no las generan a todos”, agregó.

Por último, César Farías manifestó que la obligación de anotar es de todos los jugadores y no solo de los delanteros.

“El partido pasado marcó otro. No es obligación que nada más los delanteros marquen los goles. Cuando se ganan campeonatos los goles vienen de varios lados. Cuando Carlos esté en racha todos sabemos de su calidad. La motivación está, hemos marcado goles para ganar partidos. Jugamos bien, pero nos cortaron el juego continuamente y no nos permitió jugar más. Nuestros jugadores querían la pelota, se atrevían a jugar, no tenemos otra forma, tenemos que ser protagonistas. Lamentablemente no nos llevamos el resultado”, concluyó.