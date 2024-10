Seguimos hablando de altitud. Después de la derrota de Colombia 1-0 ante Bolivia en los 4 mil metros sobre el nivel del mar de El Alto, pasamos, por lo menos todos los que pertenecen al mundo Junior, a los 2.600 m de altura de Bogotá, donde el equipo rojiblanco se enfrentará a La Equidad, este sábado, a partir de las 5:45 p.m., en el estadio Metropolitano de Techo, en la jornada 14 de la Liga II.

Empatar o vencer en la capital del país no es tan complejo como en la ciudad boliviana, pero, definitivamente, los ‘Tiburones’ no se mueven como pez en el agua al jugar en territorio bogotano. En cinco partidos disputados allá este año, el conjunto caribeño no sumó ni un triste punto. Solo acumuló derrotas (2-0 ante Millonarios por la Superliga, 2-0 ante Fortaleza, 3-0 ante Santa Fe y 3-2 y 2-0 ante los ‘Embajadores’, por la Liga).

El balance es igual de paupérrimo cuando se suman todas las visitas que ha tenido Junior este año en plazas colombianas con altura por encima de los 2 mil metros como Pasto (2.527) y Tunja (2.782 m). Cayó 1-0 ante Deportivo Pasto y 1-0 ante Patriotas. El único puntico que rescató, con un gol de ‘Tití’ Rodríguez en la agonía del compromiso, fue ante Chicó FC.

En cuestión de altitud, el dato más positivo y alentador en lo que va de 2024 para Junior se dio en la Copa Libertadores, cuando derrotó a Liga Deportiva Universitaria de Quito 1-0, con un tanto de José Enamorado, en el estadio Rodrigo Paz Delgado ‘Casa Blanca’, que está ubicado a 2.726 m en la capital ecuatoriana.

Todos esos resultados se presentaron bajo el mando del técnico de Arturo Reyes. Ya con la conducción de César Farías este será el primer desafío en una plaza con elevación.

El venezolano contó a los medios de comunicación que ya conversó con la familia Char de la necesidad de adquirir para la logística y preparación cotidiana del equipo unas cámaras hipobáricas (que no son iguales a las hiperbáricas) para que los jugadores puedan asimilar mejor los partidos en la altura.

Mientras se hace esa inversión, Farías entrenó con lo que tiene a disposición, con “lo que se puede hacer” ahora, “subir las defensas, el hierro, la hemoglobina, estar bien de minerales y vitaminas, usar vasodilatadores, trabajar en la ausencia de oxígeno y en la resistencia a la fuerza durante la semana”.

El DT rojiblanco no podrá contar con Santiago Mele, convocado a la selección Uruguay para las dos fechas de Eliminatoria al Mundial; ni con Edwin Herrera, lesionado en el triunfo 2-1 sobre Patriotas, el domingo anterior.

Víctor Cantillo no fue tenido en cuenta esta vez. Jhon Vélez, que ha mostrado un buen rendimiento de la mano de Farías, tomaría su lugar. De todas formas, con el timonel venezolano el onceno estelar no ha sido fijo y seguro, siempre hay sorpresas.

La gran novedad en el grupo de 18 concentrados es la reaparición del venezolano Luis ‘Cariaco’ González.

La Equidad, como de costumbre con Alexis García, será un adversario rocoso, cerrado, incómodo y complicado. Intenta mantenerse en la batalla por entrar a los ocho.

El cotejo, como los otros seis que le restan a Junior, es trascendental en procura de la clasificación. La tabla de posiciones, con la realización de varios de los juegos que estaban pendientes, se ha apretado mucho más y la lucha está reñida. Es vital no ceder más puntos. Así que mucho ojo, nadie debe parpadear.