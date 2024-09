Carlos Bacca no se oculta en este mal momento que atraviesa Junior. El capitán del equipo sabe que la actualidad del equipo no es la mejor, pero está seguro en que juntos van a salir adelante.

“Aquí empatamos y cuando llegamos al vestuario dijimos que el punto va a servir. Tal vez la gente diga que es Jaguares, pero ellos vienen de empatar ante Millonarios en Bogotá. Vienen creciendo con el nuevo entrenador. En mi vida y en mi experiencia siempre lo he dicho. El que abandona no tiene premio. A veces muchas personas no tienen éxito porque cuando viene la dificultad abandonan. Ahora mismo no se puede abandonar, hay que colocar el pecho y seguir trabajando como lo venimos haciendo. Lo digo porque estoy adentro y lo veo. Que un equipo como Junior, con todo lo que está pasando, empate en la última jugada, es porque algo está pasando. Somos los que estamos y estamos trabajando con mucha fe para darle alegría a Junior. Cada día vamos a seguir dando lo mejor, son racha, son momentos y esto no va a durar 100 años. Yo no voy a abandonar, el grupo tampoco, estamos todos comprometidos”, expresó en rueda de prensa.

El futbolista, que jugó todo el partido, habló acerca de haber jugado con doble nueve todo el partido.

“Nos sentimos bien. Nos complementamos bien tanto como con Marco y con ‘el Tití’. Tuvimos ocasiones en el primer tiempo que nos ha pasado ya. En todos los partidos nos ha tocado remar desde atrás. Me quedo con las ganas del equipo, con el positivismo y las ganas de que se puede dar vuelta. A veces la hinchada ve el partido y se queda con el resultado o que uno puede conseguir el gol antes, pero así como venimos trabajando lo vamos a conseguir”, señaló.

“Cuando hay esas sociedades la pelota va a entrar, todos estamos tirando para el mismo lado, independientemente de quien marque el gol. Se vio cuando ‘el Tití’ anotó, salió todo el grupo corriendo. El beneficiado va a ser Junior. Cuando empecemos a encontrar el resultado y anotar el beneficiado será Junior. Nos vienen partidos de local, el de Copa y dos de Liga en los que este punto será importante si hacemos respetar nuestra casa con la gente. Este es el punto de partida y con el trabajo que venimos realizando seguro que lo vamos a conseguir”, complementó.

Por último, Carlos Bacca resaltó el rendimiento de todos los jugadores y manifestó que la armonía del grupo está muy bien.

“Berrío también entró y lo hizo bien. A veces nos olvidamos de ese tipo de jugadores que entran con ganas y aportó hasta la asistencia. La armonía está muy bien, lo pueden ver en los goles. Hemos perdido compañeros que sumaban, pero estamos encontrando el equipo, todo el mundo está con ganas y el profe es el que toma las decisiones. Ojalá podamos conseguir el resultado y que la armonía siga hasta el final de temporada. Con buen fútbol y con resultados vamos a traer a la gente y en las finales seguramente será otra cosa”, concluyó.