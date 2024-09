César Farías tiene su mensaje claro. Insistir, persistir y nunca desistir. El entrenador lo volvió a expresar luego del empate 1-1 de Junior ante Jaguares este domingo, en el estadio Jaraguay, y aseguró que, pese al resultado, se lleva buenas sensaciones.

“Nosotros arrancamos muy bien el partido. Los primeros 22 minutos habíamos tenido cinco situaciones que fueron elaboradas, que generaron fútbol ante un equipo que está luchando, que viene por hacer un gran partido en Bogotá. Nosotros venimos sin confianza, sin seguridad en el juego. No hemos podido conectar. Hemos generado situaciones de gol en todos los partidos, pero no la hemos metido. Necesitábamos un respiro como el de hoy. Yo sé que uno quiere ganar, que la hinchada quiere ganar, pero a veces los puntos de partida son así. Vi un equipo que jugó cuando tuvo que jugar y que peleó, luchó y nunca bajó los brazos. Los que entraron lo hicieron para luchar. Esta es una cancha ancha, larga, la grama está alta, me imagino que para que la aproveche el local y es válido”, declaró en rueda de prensa.

“No es fácil. Me llevo sensaciones buenas. El equipo se ha podido entregar ante las dificultades de que no saca el resultado, a lo que pasó el jueves. Venimos machados. Uno tiene que tener mucha fuerza mental, tragar clavo, respirar grueso y seguir trabajando y eso es lo que han hecho los muchachos. Hemos tenido lesionados, suspendidos. Cuando íbamos a arrancar el partido tuvimos que cambiar la formación. A veces las historias bonitas se empiezan a escribir en la adversidad. No sabemos hacer otra cosa que trabajar y ponerle la cara a la adversidad. Sé que cuando uno no desiste y cuando uno sigue insistiendo van a empezar a pegar en el palo y entra”, complementó.

El DT también dijo que esta semana fue muy buena porque pudo compartir más tiempo con los jugadores.

“El gol ni siquiera conectó Morelo, fue más de su astucia y él es un gran delantero. Estuvo derecho, le entró esa pelota. Nosotros las tuvimos más claras y no entró, pero llegará el momento en el que sí. Esta semana ha sido buena para nosotros, porque pudimos estar juntos, hablar, conocer cosas. Fue un equipo que luchó hasta el final y se llevó un punto que puede ser un punto de partida. Se vienen dos partidos de local en los que tenemos que generar fútbol, abrir los espacios, saberlos aprovechar y todo eso con la experiencia que tienen nuestros jugadores”, señaló.

Sobre la lesión de Andrés Colorado expresó: “En el calentamiento se lesionó Colorado, por eso teníamos 17 jugadores y no pudimos cambiarlo porque ya estaba inscrito, iba a jugar él y no Yani (Quintero). La cancha está blanda, yo me metí varias veces a tapar los huecos que se generan cuando se levanta la pisada de un jugador para que no se lastimara nadie. Eso le pasó a Colorado, que venía con una carga en su rodilla. El doctor me dice que no es nada grave, pero no podía flexionar la pierna. Cambiamos cinco minutos antes. Todos los muchachos están remando para el mismo lugar”.

El orientador aseguró que él desde pequeño es alguien luchador y que aquí en el onceno rojiblanco no será la excepción.

“A mí desde chiquito me enseñaron a luchar, a no rendirme y eso lo puse en mi carrera y a todo lo que hago en la vida. Les dije a los jugadores, no me importa si yo me tengo que ir en unos minutos, pero quiero sentir que lo dieron todo y lo vi. Es difícil decir en la derrota las cosas buenas que están haciendo los muchachos. Sé que mi personalidad hace generar críticas, sé que hay unas viudas que me pegan todos los días y eso está bien. Ojalá podamos disfrutar mucho de Junior y de estos buenos jugadores. Tenemos que meter una levantada y va a ser mucho más fácil si estamos todos juntos”, apuntó.

“En el fútbol hay unos resultados que te pueden dar la sensación de que estabilizaste al equipo, pero después hay un trabajo de equipo. No estamos en la capacidad top del rendimiento futbolístico, tenemos que aprovechar a los jugadores frescos. Lo bueno es que ellos me metan presión a mí y que yo tenga que tomar una decisión difícil. Todos se están matando para ganar un espacio y eso es lo bueno de tener una plantilla grande. Hemos intentado buscar soluciones, las estamos consiguiendo. No queremos cargar más a Carlos, porque la gente piensa que se tiene que poner la capa de Superman. Queremos que esté bien para aprovechar toda su experiencia”, agregó.

El timonel afirmó que ve al grupo de jugadores muy metido y luchando por sacar el semestre adelante.

“Ellos están conscientes de lo que tienen que hacer. Ellos me dicen a mí que no nos vamos a rendir, que vamos a meterle con todo. Yo sé que estamos en deuda, pero créannos que estamos trabajando, sintonizándonos, entendiéndonos y tratando de sacar lo mejor de cada uno de ellos. Eso viene, ellos están dispuestos y cuando un grupo está así uno sabe que vamos por buen camino”, argumentó.

El técnico resaltó la labor que hizo Víctor Cantillo y que uno de sus objetivos es recuperar la mejor versión del magdalenense.

“Todo fue muy emocional. Uno también estaba transmitiendo el espíritu de lucha, el carácter. La sensación que me da es que nos atacaron más por fuera que por dentro. A pesar de no tener un hombre de corte, con la pelota nos protegimos. La verdad que el partido de Víctor (Cantillo), todas las pelotas pasaron por él. Yo le decía que tiene que crecer en su plano atlético, porque el fútbol que tiene en su cabeza es muy grande y necesitamos sacar su mejor versión. Con toda la experiencia que tiene él hace jugar a todo el equipo”, comentó.

“El gol que nos anulan fue sabroso, de esos que les gusta a la gente. Sufrimos el golpe después del gol, pareciera que siempre es lo mismo, empieza esa ansiedad, el desespero. Cuando no pudimos tener fútbol pusimos garra y eso es lo que también quiere la gente. Cuando yo veo a los muchachos, los que entraron menos minutos están cansados porque lo dieron todo allá adentro. Estos jugadores han sido campeones, han vivido las circunstancias y han salido adelante. Mi deber es poderlos ayudar, apalancar, que ellos recuperen eso y estamos trabajando para eso”, añadió.

Por último, César Farías dijo que ha sentido el peso de la ausencia de varios jugadores, pero que está seguro que van a salir adelante.

“Ya vamos a recuperar a Yairo, a Olivera, ya vamos a recuperar a Enamorado. La entrada de Moreno, Navia, Castrillón, estamos tratando de que todos se sientan importantes. He utilizado unos 23-24 jugadores y hay una sana competencia interna y todos están luchando. Eso para nosotros es importante. Hemos sentido la ausencia de Rafa (Pérez) y Jermein (Peña). Quisiéramos tenerlos a todos, pero se ha abierto espacio para otros y de eso se trata un equipo grande, de aprovecharlos al máximo gestionarlos y salir delante de las dificultades que se nos han presentado”, concluyó.