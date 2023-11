“Tenemos la oportunidad de reconfirmar el buen momento que estamos viviendo”

El exentrenador de Junior aseguró que no se esperan muchos cambios con relación al equipo que inició el juego ante ‘la Canarinha’.

“Es cierto que cuando uno gana y el equipo funciona bien, intentas mover poco, pero tampoco es una verdad absoluta. Cada rival tiene su necesidad, cada rival tiene aspectos en los que otros jugadores lo pueden hacer mejor. Lo importante es que todos han jugado y saben que tiene la posibilidad de hacerlo. Ahí es cuando el entrenador toma decisiones por la estrategia y no por un capricho. Nosotros nos dedicamos casi 24 horas a analizar a los rivales y tomamos decisiones pensando que es lo mejor para sacar el equipo adelante. Con el entrenamiento de hoy se definirá la nómina, aunque está todo bastante adelantado”, señaló.

El antioqueño también resaltó la labor de sacrificio que viene haciendo el delantero barranquillero Rafael Santos Borré en el equipo nacional.

“Borré en su equipo también defiende. Tenemos una visión a veces un poco equivocada. Borré en su equipo se mueve por las mismas zonas en las que nosotros queremos que se muera. Es un jugador muy generoso, es cierto que no está generando muchas ocasiones de gol, no está llegando de manera limpia a portería para estar cerca del gol. Hay muchas cosas que nos da Borré, no solo hay que evaluar al delantero por el gol. También necesitamos que mueva espacios. Nosotros hacemos todo lo posible para que tenga más situaciones de gol y hasta el momento lo valoramos más por las cosas que nos da, aunque nos gustaría que llegue más de cara a gol. Estamos contentos con el aporte que está haciendo Borré hasta el momento”, apuntó.

El estratega no descartó que en algún momento determinado del encuentro puedan jugar con tres defensores.