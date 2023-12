“Bacca nos sacará campeones”: la hinchada, ilusionada tras triunfo de Junior

“Sabemos que no es una gran ventaja. No estamos cómodos, porque un solo gol no es mucho, pero este Junior va a darla toda”, aseguró a las afueras del ‘Coloso de la Ciudadela’ Yendry Ibarra, uno de los más de 40,000 hinchas del cuadro barranquillero que llegó al escenario para ser testigo del juego.

Como él, la fe en lograr dar la vuelta olímpica lejos de casa se mantiene impoluta entre varios hinchas consultados por EL HERALDO una vez estuvo finalizado el juego.

Para Breinner Ospino, otro seguidor, “estamos bellos y estamos bien. Con un golcito nos vamos para adelante allá”. Sin evadir los pluralismos que lo hacen partícipe de la ilusión, el joven asegura que Junior llegará “súper cómodo a Medellín. Tienen que matarlo”.

Otro hincha, Humberto Vargas, señaló que “este partido de ida nos deja positivos. El Junior va a ser campeón, va cómodo y bueno, Junior siempre ha sufrido, pero vamos cómodos por primera vez. Allá les ganamos dos a uno”.