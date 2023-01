Juan Fernando Quintero confirma: “Lo de Junior no se pudo hacer”

Fin a la ilusión. No viene mañana, no lo presentan el domingo. Nada de eso. El mismo Juan Fernando Quintero confirmó que no vendrá a Junior.

“Amigos, lo que es el tema de Junior quería decirles que no se pudo hacer”, expresó Quintero en su cuenta en Twitter, generando una gran desinflada en el ambiente rojiblanco.

El volante creativo antioqueño envió un mensaje de gratitud hacia los dueños del equipo y, especialmente, a los fanáticos.

“Agradecerle a todas las personas de este hermoso club y, sobre todo, a su hinchada. Sentí ese cariño y ese respeto todo el tiempo. Desearles lo mejor y muchos éxitos en lo que viene”, agregó Juanfer.

La posibilidad de que Quintero viniera a Junior había empezado a trabajarse el viernes pasado cuando el jugador aterrizó en Barranquilla en un avión privado dispuesto por la familia Char. Juanfer se reunió con Alejando Char, uno de los accionistas del club, en un restaurante al norte de la ciudad, y comenzó el diálogo para tratar de incorporarlo.

“No es fácil”, advirtió Char tras la reunión con el zurdo que el 18 de enero cumplirá 30 años.

Juanfer viajó de vuelta a territorio antioqueño y desde allá continuó los diálogos, a través de su representante, el ex futbolista argentino Rodrigo Riep, para tratar de cerrar su vinculación

No obstante, después de varios días de tira y jala, de análisis de cifras, de evaluaciones y reuniones, las altas cifras de la operación no fueron aprobadas en pleno por la junta directiva de Olímpica, grupo económico al que pertenece el conjunto tiburón.

En los dos últimos días, miércoles y jueves, los directivos permanecieron en silencio y sin informar sobre la negociación, lo que hizo pensar que se había complicado la posibilidad de vincular a Juanfer.