“No he tenido contacto con nadie de la selección Colombia”: Jhon Córdoba

¿Qué tal su actualidad en Rusia?

Muy bien. Bastante contento por la forma en la que se están dando las cosas acá y aprovechando cada oportunidad que se me está brindando.

¿A qué se debe el gran momento que vive?

He venido teniendo buenas temporadas, en Alemania también tuve una temporada donde marqué 21 goles y en la siguiente, 14. Fueron temporadas bastante buenas. Creo que eso se debe al trabajo y la madurez que he adquirido, y pasando el tiempo se va notando en el terreno de juego.

¿Qué diferencias puede notar de Rusia en comparación con otros países donde jugó?

Cada fútbol por donde he pasado es totalmente diferente. Ahora estoy en un fútbol bastante físico, donde pegan bastante, pero bueno, me he acomodado y eso es lo que importa. Aquí en el equipo me han tratado súper bien y han hecho todo para que yo lo haga lo mejor posible, es muy bonito.

Por la buena temporada, ¿recibió propuestas de otros clubes?

Sí, siempre ha habido ofertas y llamadas para prestar servicio, pero ahora tengo contrato en Krasnodar, estoy en un punto importante de mi carrera.

¿De qué países lo llamaron?

Son temas que prefiero dejar ahí, ahora estoy 100% concentrado en Rusia y eso es lo que importa.

¿Pero la prioridad sigue siendo Europa a corto y largo plazo?

Sí, es donde llevo una larga carrera y estoy muy contento y tranquilo de estar aquí.

¿Le ha afectado en algo la guerra entre Rusia y Ucrania?

Es un tema que prefiero no tocar, pero te voy a hablar desde lo personal. Yo estoy tranquilo, mi familia está tranquila y gracias a Dios eso es lo que importa, que estemos tranquilos.

¿Afecta a la motivación estar en un campeonato donde no se pueda clasificar a competiciones europeas?

Claro que se extraña. Es una de las cosas por las cuales vine a Rusia para pelear competiciones europeas, pero bueno, nos acomodamos. Ahora lo que importa es que el equipo y los jugadores están bien.

¿Cuáles son los objetivos con Krasnodar en lo colectivo e individual para la temporada?

Primero, ayudar mucho a mis compañeros, hacer muchos goles y pensar en el campeonato. Siempre se aspira al título, tenemos un buen equipo, estamos de primeros y vamos por buen camino.

¿Qué recuerda del llamado que tuvo con Queiroz hace tres años?

Tengo pocos recuerdos la verdad, fue muy fugaz. Es un tema que tengo pendiente, pero bueno, cada vez lo asimilo más y si las cosas se dan, bien. Seguiré trabajando en mi equipo.

Por sus números, ¿siente que merece la convocatoria ahora?

Es el anhelo de todos los futbolistas que estamos en buen momento. Vamos a esperar a ver qué pasa.

¿Le duele no poder recibir el llamado al estar en un buen momento?

Así es. Son cosas que pasan en la vida, esto es el fútbol. Estoy en un buen momento de mi carrera y voy a disfrutarlo, voy a aprovecharlo, no me voy a desenfocar de lo que estoy haciendo. Si la selección llega, bien y si no, seguiré trabajando porque al final es lo que tengo que hacer.

¿Algún integrante del cuerpo técnico de la Selección Colombia se ha comunicado con usted?

Nada hermano. No he tenido contacto con nadie.

¿Y cómo ve este proceso nuevo de Colombia rumbo al próximo Mundial?

Siempre deseándole lo mejor a la selección y a los jugadores que puedan estar ahí. Ojalá se pueda conseguir el objetivo.