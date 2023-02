FC Barcelona: la evolución del 'caso Negreira' desde su aparición en escena

Los órganos del fútbol español no tardaron en reaccionar tras la aparición del caso, si bien ha sido LaLiga, a través del presidente Javier Tebas, la organización que más ha opinado sobre el asunto.

En su primera reacción, el máximo dirigente de la patronal del fútbol español aseguró que no era posible aplicar sanciones deportivas contra el club azulgrana porque las posibles infracciones ya habían prescrito y subrayó que LaLiga no denuncia el caso para no entorpecer la investigación de la Fiscalía.

Unos días después, Tebas aseguró que LaLiga denunciará el caso ante FIFA y UEFA si lo considera necesario y opinó que Laporta debería dimitir si no explica bien los pagos al exdirigente arbitral.

El Sevilla y el Espanyol fueron los dos primeros clubes en pedir una investigación a fondo sobre el caso y a ellos se sumaron LaLiga y su Comisión Delegada. En una comunicación conjunta, que respaldaron todos sus clubes salvo dos, "rechazaron y repudieron" los hechos, a la vez que trabajan activamente por esclarecer cualquier irregularidad que se haya podido producir alrededor" del mismo.

El Real Madrid no ha emitido un comunicado público sobre esta cuestión.

LaLiga también se ha dirigido a la Audiencia Nacional para pedir al juez que instruye el caso Soule que investigue los pagos de 4.400 euros que la Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo al hijo de Enríquez Negreira durante los años 2011 y 2016, por si existió un desvío de los fondos que la patronal abona a este organismo, según avanzó Vozpopuli.

Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a través del Departamento de Integridad, ha iniciado un requerimiento de información reservada. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) lamentó los comportamientos que puedan ser susceptibles de atentar contra la ética del estamento arbitral.

Su presidente. Luis Medina Cantalejo, puso "la mano en el fuego por la honradez de los árbitros" y el organismo ha remitido a la plantilla actual de colegiados un cuestionario en el que les pregunta sobre la relación que hayan podido tener con el hijo de Enríquez Negreira antes y después de 2018.

Desde el Consejo Superior de Deportes (CSD), su presidente, José Manuel Franco, aseguró que actuará "con la debida contundencia cuando la Fiscalía termine su trabajo", a pesar de que en la vía deportiva los hechos han prescrito.

Grupos parlamentarios como el Popular y Vox han pedido la comparecencia del secretario de Estado.