La sangre llama: Mike Pozuelo lleva en sus venas el béisbol

Pasaron los años. Cuando Mike cumplió 8, según cuenta James, se dio cuenta que su hijo quería dedicarse al béisbol de lleno. “A los 8 ya Mike estaba en la película. Hablé con Normando y me dijo ‘vamos a meterle mano’, porque ese pelao tiene futuro en este deporte”, expresó.

El mismo Normando, ex jugador profesional y primer entrenador de Mike, describe al niño como “un pelotero con mucho béisbol, muy hábil, corre bien las bases. Es un niño que está proyectado para ser uno de los prospectos del departamento y del país. Promete mucho, creemos mucho en él”.

Desde los 4 años no ha parado. Ya cuenta con tres participaciones con selección Atlántico. El último en este mes de abril, donde quedó como el mejor infielder del torneo, además de destacarse como uno de los mejores pitchers.

James, aunque asegura que en cualquier posición que juegue su hijo Mike estará contento, resalta que viéndolo jugar el campocorto lo siente cómodo.

“Me gusta cuando los demás representantes me dicen cosas buenas de él, me felicitan, hablan bonito de él, que hace las cosas bien”, dijo James.

Mike no estuvo tan de acuerdo con la afirmación. “Donde me pongan yo juego. Cuando no me ponen es que me pongo triste”, dijo.

El menor de los hermanos Pozuelo siempre llega a contarle a su padre lo que hace en el campo. “Hace poquito me llegó ‘papá la saqué del campo’. Me dice ‘no viste el turno que le saqué al pitcher’, o ‘hice una buena jugada’”, contó James.

Mike acepta que su amor por el béisbol es de familia. “Eso viene de la sangre”, dijo. Agregó, en cuanto a la posición, que prefiere jugar campocorto o segunda base.

“Una vez estaba jugando con la selección Atlántico, un batazo entre dos y yo estaba en segunda. Hice un doble play. Me aplaudieron, todo el mundo se levantó. Gritaron”, es una de las anécdotas de Mike.