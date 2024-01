Cristiano Ronaldo, ganador del premio Maradona

Está próximo a cumplir 39 años de edad y aún así continúa ganando distinciones individuales. Esta vez, Cristiano Ronaldo fue el ganador del premio Maradona que lo acredita como el máximo goleador mundial del año 2023 con 54 goles en 59 partidos.

Congratulations to @Cristiano Ronaldo on winning the Globe Soccer's Maradona Award for Best Goalscorer! 🏆👏 pic.twitter.com/Vho6g6eq58