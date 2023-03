La confesión de ‘Chipi Chipi’ Castillo: vivió en la calle durante dos meses

Después de la explicación en relación a su salida del Medellín, ‘Chipi Chipi’ aseguró que esta salida le trajo complicaciones a nivel personal.

“Estuve uno o dos meses viviendo en la calle, trabajando y entrenando. Estuve luchando por un futuro y tuve un momento en que pensé en desistir… Pero el amor por el fútbol fue más grande y la fe por Dios me permitió seguir luchando. No iba a ser fácil. Mentalmente he crecido mucho, he visto los momentos complicados de forma distinta”, fue parte de lo que dijo.