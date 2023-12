“Bacca y Didier dieron la cara en el momento difícil”: ‘El Pibe’ Valderrama

‘El Mono’, que ahora tiene ceniza su melena ensortijada, defendió a Bacca en aquellos días que Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, anterior DT de Junior, pretendía retirar al delantero porteño, y el médico Luis Javier Fernández decía, de manera irresponsable, irrespetuosa e incomprensible, que el artillero tenía “una lesión irreversible en su rodilla derecha”, cuestión de la que posteriormente se retractó presentando disculpas públicas.

En charla con los periodistas Hollman Feliciano y Jimmy Cuadros, en el programa ‘Espacio reducido’, ‘el Pibe’ pronosticó con total seguridad: “Si Carlos Bacca juega, si lo dejan jugar, mete 12 goles, y me quedo corto. ¡Ojo! ¡Si juega! ¡Si juega! Después no me vengan a echar carretilla. Si juega en estos seis meses, mete 12 goles”.

No se equivocó Valderrama. También acertó en que se estaba quedando corto con la docena de anotaciones. Su tocayo, ganador de dos estrellas (2010 y 2011) y cuatro botines de oro con la rojiblanca (dos de Liga y dos de Copa Colombia), antes de su paso glorioso por Europa, ya suma 18 tantos en el semestre (16 en Liga y dos en Copa).

“Carlos siempre ha hecho goles. Otra vez está de goleador. Esta para mí era fácil, solo tenía que apoyarlo, nada más jajajaja”, expresa el astro magdalenense de 62 años de edad.

