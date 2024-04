Caída de Vingegaard abre debate: ¿se necesita un airbag para los ciclistas?

Óscar Freire, triple campeón del Mundo, tiene claro que “la tecnología tiene que llegar más al ciclismo”.

“Recuerdo que al principio de mi carrera los culottes no llevaban acolchado ni almohadilla por si te caías y yo solía poner entonces como una especie de gasas. Creo que prevenir no está nada mal, y si existe un airbag, ¿por qué no lo vas a utilizar?. Todavía no existe, pero cuando salga todo el mundo lo va a utilizar”, asegura el campeón cántabro.