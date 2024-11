El doblete de Juan Fernando Quintero que le dio la clasificación al Racing a la gran final de la Copa Sudamericana y la eliminación de Corinthians, todavía sigue dando de qué hablar.

En una reciente declaración, Marcelo Gallardo, quien técnico de Quintero cuando él vistió la camiseta de River Plate, habló sobre su relación con el jugador.

“Mi relación con ‘Juanfer’ ya es conocida. Él lo ha manifestado, siempre he tenido mucho cariño con respecto a la relación que hemos generado, más allá de mi exigencia para con él y él sabe que ha tenido que soportarme siendo exigido”, dijo.

Con sus declaraciones esperanzó los hinchas del conjunto ‘Millonario’ que dicen que dejó la puerta abierta para ‘Juanfer’ Quintero. “A mí me pone muy contento su vigencia porque lo quiero, siento que en parte es un futbolista que me gusta observar, que me da alegría, que me despierta emoción. Ese tipo de jugadores a mí me gustan”.

“Por más que hoy esté vistiendo otra camiseta, lo considero una persona a la que quiero mucho, que es parte también de la familia riverplatense, porque él lo ha mencionado muchas veces, o sea que nunca se sabe lo que pueda pasar”, comentó.

Quintero en el River Plate tuvo una gran época, pues ha sido considerado uno de los jugadores más destacados de la historia del equipo.

Asimismo, los hinchas indican que Juan Fernando fue el autor del gol más importante de la historia del equipo, que fue el 9 de diciembre de 2018, contra Boca Juniors, en la final de la Copa Libertadores, en el Santiago Bernabéu, en Madrid.

Racing se prepara para enfrentar a Cruzeiro en la gran final en Asunción, Paraguay.