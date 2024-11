No importó que haya asegurado la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga-II con varias fechas de anticipación. El entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, se quejó bastante por el cambio en la programación del partido que tendrá su equipo ante Junior.

Leer también: El partido Junior - Millonarios sufre cambio en su programación

Inicialmente, la División Mayor del Fútbol Colombiano había programado este partido para el próximo miércoles, a las 6:30 p.m., en el estadio Metropolitano. Sin embargo, esto fue cambiado este lunes.

La Dimayor anunció que ahora el compromiso se disputará el próximo jueves, a las 4:50 p.m., en el ‘Coloso de la Ciudadela’. Esta decisión despertó la incomodidad en el orientador samario, que pasó sin pena ni gloria por ‘el Tiburón’.

El técnico dijo, luego del triunfo 1-0 de su equipo ante el Deportivo Pasto, el pasado domingo, en el estadio El Campín, que se sorprendió mucho cuando le dijeron sobre el cambio de horario.

Leer más: “El punto sirve si seguimos siendo fuertes como local”: César Farías

“Yo me sorprendí cuando me dijeron porque un partido que está para el miércoles y se va a cambiar porque se va a cambiar para el día jueves... no sé, ¿hace cuánto no juega Junior de día? Es un partido clase A del fútbol colombiano, dos grandes equipos. Un jueves la gente está trabajando a las 4 y media de la tarde”, expresó en rueda de prensa.

“No sé si es buscar la temperatura, pero nuestro gerente y nuestro presidente están haciendo todo lo posible para que pongan una hora acorde para jugar. El partido está para el miércoles a las 6:40, no nos ha llegado que pueda ser el jueves, pero nosotros mañana entrenamos pensando en que el partido es el miércoles”, complementó.

Más allá de las quejas de Alberto Gamero, el partido entre Junior y Millonarios se disputará el próximo jueves, a las 4:50 p.m., en el estadio Metropolitano, por la jornada 17 de la Liga-II.