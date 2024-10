La selección colombiana de fútbol acudirá a la Copa América de Argentina con sus estrellas pero con la mente puesta en la futura fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2014.

Colombia, que conquistó el título en 2001, aspira a estar entre los cuatro mejores combinados del torneo, según ha reiterado en varias ocasiones el entrenador Hernán Darío Gómez.

'Lo máximo máximo para mí es la eliminatoria (para Brasil 2014), y mi obsesión es el Mundial', sostiene 'Bolillo' Gómez.

Sin embargo, para el certamen de Argentina, Gómez cuenta con sus principales estrellas, en un grupo de 22 jugadores, 18 de los cuales militan en clubes del extranjero y solo cuatro en la Liga Colombiana.

Destacan dentro de este plantel, entre otros, los delanteros Falcao García, del Oporto de Portugal, Hugo Rodallega, del Wigan de Inglaterra, y Adrián Ramos, del Herta de Alemania, en quienes el seleccionador ha depositado su confianza en el aspecto ofensivo.

El aporte de mayor experiencia está a cargo de los defensas Mario Alberto Yepes, de 35 años, del Milán italiano, y de Luis Amaranto Perea, de 32, del Atlético de Madrid español.

En el medio campo estarán jugadores como Abel Aguilar, del Hércules español;Freddy Guarín, del Oporto, y Carlos Sánchez, del Valenciannes francés, gran recuperador de pelota, y en quienes recae el hilo conductor del equipo.

Una de las grandes ausencias en la convocatoria de Gómez es la ausencia de un volante creativo.

Las principales ausencias de Colombia en Argentina recaen en los llamados 'diez', como Giovanny Hernández, del Atlético Junior, Macnelly Torres, del Atlético Nacional, y Cristian Marrugo del Deportes Tolima, quienes seguramente tendrán una oportunidades en las eliminatorias mundialistas.

Tampoco estará el delantero del Rácing de Argentina Giovanni Moreno, quien sufrió una lesión en la rodilla izquierda en febrero de este año, que lo dejó durante siete meses fuera de la competencia.

La mejor actuación del equipo colombiano en la Copa América se registró en el 2001 cuando ganó el título de campeón, siendo anfitrión del certamen. Antes había sido tercero en 1987, 1993 y 1995.

'La Copa América todo el mundo la quiere ganar y yo también, como quiero ganar todos los partidos que jugamos, pero moriría si no voy al Mundial;en cambio, si me va mal en la Copa América no me muero', ha asegurado a EFE 'Bolillo' Gómez.

Colombia, encuadrada en el Grupo A, debutará en Argentina el próximo 2 de julio frente a Costa Rica en la ciudad de Jujuy, el 6 se medirá a Argentina en Santa Fe y cerrará la primera ronda ante Bolivia el día 10 de julio en la misma ciudad.

El grupo de jugadores con el que Hernán Darío Gómez va a la Copa América es el siguiente:

Porteros: David Ospina (Nice, Francia), Luis Martínez (Once Caldas, Colombia) y Bréiner Castillo (Independiente Medellín).

Defensas: Mario Yepes (Milán, Italia), Aquivaldo Mosquera (América, México), Luis Amaranto Perea (Atlético de Madrid, España), Cristian Zapata (Udinese, Italia), Pablo Armero (Udinese, Italia), Camilo Zúñiga (Nápoles Italia), Yulián Anchico (Pachuca, México), Juan David Valencia (Atlético Junior, Colombia)

Centrocampistas: Juan Guillermo Cuadrado (Udinese, Italia), Elkin Soto (Mainz, Alemania), Abel Aguilar (Hércules, España), Fredy Guarín (Oporto, Portugal), Carlos Sánchez (Valenciennes, Francia), Gustavo Bolívar (Deportes Tolima, Colombia)

Delanteros: Hugo Rodallega (Wigan, Inglaterra), Adrián Ramos (Hertha, Alemania), Teófilo Gutiérrez (Racing, Argentina), Radamel Falcao (Oporto, Portugal), Jackson Martínez (Jaguares, México) y Dayro Moreno (Once Caldas, Colombia). EFE

Por Marisol Larrahondo

Bogotá