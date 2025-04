Durante la semana se dieron a conocer las nuevas perspectivas económicas mundiales por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, reporte que no trajo buenas noticias para la economía colombiana en lo que tiene que ver con el 2025.

Ambos organismos internacionales coincidieron en rebajar la perspectiva de crecimiento económico para Colombia de 3 % a 2,4 %, detallando que esta reducción, más allá del contexto internacional de lo que puede pasar con la guerra arancelaria, es producto también del aumento del déficit fiscal y el incremento de la deuda pública del país.

Frente a este tema precisamente, algunos expertos le expusieron a EL HERALDO lo que puede significar para el país que dos de los organismos financieros más importantes del mundo estén disminuyendo las perspectivas de crecimiento económico para este año. El ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, expresó que hay una disminución en el crecimiento de la economía colombiana, entre otras, fruto de lo que está sucediendo a nivel internacional en materia de comercio exterior.

“Lo que están viendo estos dos entes es que las fuentes internas de crecimiento todavía no son suficientes, y la dependencia en administración pública todavía sigue siendo alta. No obstante es mucho mejor que el año inmediatamente anterior, y hay que ver cómo crecemos más, no a esas tasas tan bajas, y ese es el desafío que tenemos”, indicó José Manuel Restrepo.

Por su parte, César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, dijo que aunque la economía colombiana tuvo un arranque de año positivo, la reciente revisión a la baja está relacionada con los efectos de la guerra comercial global, particularmente en Estados Unidos, país del que proviene cerca de un tercio del comercio y la inversión extranjera directa en Colombia.

“Si uno revisa, en casi todas las grandes economías hubo una reducción de la perspectiva de crecimiento tanto por el Banco Mundial como Fondo Monetario Internacional”, detalló.

Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, precisó que si bien la guerra comercial ha influido para que se rebaje la proyección en todo el mundo, la buena noticia es que Colombia va a experimentar una caída en su inflación que puede ser del 5 % en el mes de abril. “Si eso se da, el Banco de la República comenzará a bajar definitivamente su tasa de interés”.