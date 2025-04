Hernán Darío Herrera, DT del Once Caldas, pidió públicamente que Dayro Moreno fuera convocado a la selección Colombia. Lo hizo en la rueda de prensa posterior a la victoria 3-2 de su equipo en La Paz, ante el San José boliviano, con los tres goles convertidos por el delantero.

Próximo a cumplir 40 años y una reconocida vida nada disciplinada fuera de las canchas, Dayro es el máximo goleador colombiano, sigue anotando, corriendo, asombrando con su generosa entrega y de contera hace tres goles en la altura de La Paz con celebraciones eufóricas que incluyeron carreras a toda velocidad de al menos 30 metros, ya en un alarde y confianza máxima en su privilegiado físico.

El pedido del entrenador antioqueño tuvo respaldo de una gran cantidad de ex futbolistas incluido el ‘Pibe’ Valderrama. También de algunos periodistas y de muchos hinchas.

La perplejidad en las que nos deja Dayro, sumado al pragmatismo y la urgencia de resultados de la Selección impulsan la petición de la convocatoria del veterano delantero. Hasta me animé a decir que yo lo convocaría si el próximo partido de Colombia fuera este domingo. Pero que quede claro, Dayro no es la regla, es la excepción. Es el contra ejemplo. Va en contravía de lo que se enseña de disciplina a los niños y jóvenes que luchan por llegar al fútbol profesional. En su caso, ya no sabremos, con todo lo que aún hace, si hubiera alcanzado cotas más elevadas en su carrera, más goles en torneos de más alto nivel, como el europeo, si su comportamiento hubiese sido el de un verdadero profesional.

Lorenzo decide, y hasta ahora ha sido renuente a convocar jugadores del FPC (solo un par de arqueros).

Coletilla: homenaje a Othón Alberto Dacunha: la sede del Junior en Bomboná debe llevar su nombre.