Ugauga, micos y el Lazio

Columnas de opinión

Pregunta: ¿Qué es ugauga? ¿Otra cachacada? Enrique, Barranquilla

R.: Ugauga es el balbuceo de un cavernícola. Es probable que la actual campaña publicitaria “Deja de ser un ugauga” se haya basado en la telenovela brasilera UgaUga, muy popular en Argentina y Brasil, emitida en el año 2000,que responde al cliché del salvaje civilizado, presente también, entre otros relatos, en Tarzán de los monos, de Burroughs. La telenovela muestra la historia de Adriano, un niño de dos años que después de ser el único sobreviviente del ataque de unos indios a la expedición en la que iba con sus padres fue criado por la tribu en la espesura de la selva. Cuando era un joven, Adriano fue encontrado y llevado a la ciudad. Único heredero de la fortuna familiar, para manejarla debía aprender a vivir en un mundo extraño para él, y para comunicarse tenía que pasar a un lenguaje maduro desde su reiterativo “ugauga”. Aunque para muchos la campaña es ridícula, estúpida y simple, su intención es retar a los televidentes a que dejen de ser cavernícolas digitales, que sepan que los servicios financieros del ente que encargó la propaganda están a solo un clic. Parece que no es una cachacada, pues la producción de esta campaña estuvo bajo la orientación de un director argentino muy premiado, en el que quizá influyó el éxito que la telenovela tuvo en su país.

P.: ¿Por qué cuando uno quiere darle importancia a alguien o a algo se dice que “no es cualquier lagaña de mico”? Héctor Gómez R., Barranquilla

R.: Pienso que el dicho tiene una carga de ironía si se considera el valor de una lagaña de mico. Pese a mis pesquisas, no he dado con el origen de la frase, con la que se muestran situaciones extremas en cuanto a valor, utilidad o funcionalidad de algo o de alguien. El Lexicón de colombianismos dice que ‘no ser cualquier lagaña de mico’ es “expresión que se usa para indicar que una cosa no es insignificante o que su ejecución no es fácil como parece”.

P.: Si en Cataluña se habla catalán, ¿en el Lazio, región de Italia donde nació el latín, se habla latín? Alfredo Vega Sabagh, Barranquilla

R.: No se habla. El latín, considerado un idioma casi muerto,pues solo se usa en el Vaticano en sus cultos y ritos, era un dialecto hablado por pastores en un área muy limitada del Lacio. Cuando los escritores clásicos de la época republicana (Cicerón, Petronio, Quintiliano…) lo establecieron como lengua literaria,se difundió por el mundo gracias al ímpetu conquistador de los romanos. En el área geopolítica del Imperio,extensa y diversa,fue el medio de comunicación más usado. Pero por esa extensión y esa diversidad, por la presión de lenguas existentes y por el transcurso del tiempo, el latín se desarrolló de manera lenta y continua conservando su núcleo fundamental, pero con variantes, al punto de que los habitantes de distintas regiones no se entendían al hablar. Es decir, se había dialectalizado y habían nacido las lenguas romances (español, italiano, francés, rumano…).

edavila437@gmail.com