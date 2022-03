12:00 AM Opinión

Subsidios para ricos

Ojalá no se reglamente, pero si toca, se podría plantear que el aporte del subsidio sea progresivo, lo que significaría un mecanismo de cotización más dinámico, inclusive de requisitos diferenciales. Si no se logra algo así, la indignación de pensiones de $30 millones no atentaría solo contra la estabilidad pensional sino con la del sistema democrático.