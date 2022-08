No es toda Colombia

En su incontinencia verbal los nuevos e inexpertos ministros repiten un estribillo que asegura que en sus particulares misiones Colombia votó por el cambio. En el caso, por ejemplo, de la suspensión de la exploración de petróleo y gas, la Minminas lo dijo sin detenerse a pensar que nadie votó por tales despropósitos y que, en tal supuesto, no fue Colombia sino la mitad de los colombianos que votaron, y no se sabe cuántos de los que no votaron estarían de acuerdo. Así que no fue Colombia entera, sino los ganadores de una propuesta de campaña, cosa bien distinta. El presidente debería, en el próximo Consejo de Ministros, pedir a los funcionarios de su entraña que morigeren sus posiciones, pues tales excesos hacen al gobierno más daño que beneficio.

Es cierto que ganaron, pero no con el favor de toda Colombia. Es cierto que se votó por el cambio, pero también es cierto que en campaña se dicen muchas cosas en el sentido general y que no se puede afirmar taxativamente lo que al calor de un discurso se pronunció. De acuerdo en que hay que descarbonizar y despetrolizar la economía y que además toca incursionar en energías limpias pero, como decían las abuelas, no es “soplar y hacer botellas”, y que una cosa son las ideologías y otra muy distinta es gobernar, pregunten a Claudia López quien inició su gobierno con erráticas y radicales posiciones que no condujeron sino a la dramática merma de su aprobación, y que cuando entendió lo que era gobernar le tocó conciliar hasta con sus adversarios. Se entiende que estén desesperados por ejecutar sus propósitos, pero sólo llevan once días en el poder y, también lo decían las abuelas, “la carrera trae cansancio”.

Y no son sólo aquellos de la entraña petrista quienes deben sosegarse. También los añadidos de última hora, los sapos que quieren ahora ser “más papistas que el Papa”, como el mineducación que corrió a imponer en los colegios el pasquín de De Roux con una innecesaria bulla que genera es rechazo, debió aplazar su afán de figuración. Y la de Agricultura, que luce desorientada y errática. No se sabe si creen que Petro no los tiene calibrados o si de veras quieren radicalizarse por cuenta propia.

Pese al poco tiempo, la cosa pinta gris. Algunos nombramientos producen preocupación por el escaso conocimiento de sus temas, y su radicalismo. Pero otros producen escozor. Entre ellos el de Mindefensa, confeso enemigo de las Fuerzas Armadas; también el del Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, ex guerrillero; y el del Director de la Agencia Nacional de Tierras, señalado como invasor. Todos deben serenarse y entender que no pueden atropellar pues con ellos no está toda Colombia, sino sólo una parte.

Coletilla: ¡Por fin! en el alto gobierno aparecieron dos costeños auténticos, que seguro serán exitosos en sus misiones, Arturo Luna Tapia, biólogo sucreño quien fue designado Ministro de Ciencia, y Armando Benedetti Villaneda, barranquillero de nacimiento y talante, a quien le encargaron la Embajada de Colombia en Venezuela. Les irá bien.

